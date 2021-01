Emilie Picch, enceinte: Ses rares confidences sur sa grossesse et sa maladie grave!

Émilie Picch annonce une grande nouvelle. En effet, la célèbre chroniqueuse de NRJ12 est enceinte ! Pourtant, ce rêve aura été très difficile à atteindre. Car elle n’espérait même plus cet heureux événement. Ainsi dans une session de questions-réponses ce 17 janvier 2021, la star des médias révèle être touchée par l’endométriose. Dès lors l’arrivée de son premier enfant est pour elle un véritable miracle. LD People revient sur les déclarations de la jolie blonde.



Émilie Picch : la jeune femme fait des confidences



Bientôt maman



Émilie Picch avait déjà déclaré sa grossesse le 10 janvier dernier. Elle avait en effet partagé cette bonne nouvelle sur Instagram. Une semaine plus tard, elle décide de revenir sur cette grande annonce. Elle livre donc de plus amples détails notamment sur son quotidien. La belle jeune femme explique comment son humeur a véritablement évolué. Elle affirme ainsi avoir ” envie de chialer pour un rien “. Mais malgré ces petits coups de mou, elle reconnaît être très chanceuse. Car à part ce petit problème, elle ne doit faire face à aucune autre contrariété.



Émilie Picch s’explique : ” En vrai, je n’ai pas eu à me plaindre de beaucoup de symptômes pour l’instant “. Néanmoins, elle reconnaît qu’elle commence à être fatiguée. Enceinte de près de 6 mois, ces journées sont parfois difficiles. ” Les premiers mois en plus du rythme de mon boulot avec le réveil à 5 h, j’étais éclatée. Je ne suis pas du tout une chochotte, mais j’étais vraiment crevée “. Émilie Picch profite également de l’occasion pour faire une autre révélation concernant sa santé. LD People vous explique donc de quoi souffre exactement la jeune femme.



” C’est une question compliquée “



Émilie Picch est une femme très heureuse. Pourtant, le parcours aurait été très long pour connaître la maternité. En effet, la présentatrice de Radio Star a dévoilé être touchée par une terrible maladie. Elle explique en effet souffrir d’endométriose. Alors lorsqu’on lui demande si ça a été difficile pour elle de tomber enceinte, elle n’hésite pas à s’expliquer. ” Oui, même si je ne cherchais pas vraiment (…) c’est une question compliquée parce que je n’en ai jamais parlé, mais je suis atteinte d’endométriose. Aujourd’hui, je le dis parce qu’en discutant avec certaines, je me rends compte à quel point je suis loin d’être la seule “.



En effet, ce mal touche un grand nombre de femmes en France et à travers le monde. Certaines d’ailleurs connaissent donc d’énormes difficultés pour avoir des enfants. Mais finalement, Émilie Picch aura été très chanceuse. Il s’agit pour elle, d’une véritable ” surprise de la vie “. Comme quoi dans tous les domaines, jamais il ne faut jamais désespérer. En tout cas, l’ancienne chroniqueuse de NRJ12 paraît véritablement aux anges. À l’exception de quelques petits coups de fatigue, elle est totalement resplendissante. Malgré un premier diagnostic plutôt pessimiste, Émilie Picch n’aura donc pas eu à avoir recours à des traitements pour tomber enceinte. Et ça, c’est un véritable cadeau de la vie pour elle. Il reste à lui souhaiter tout le bonheur du monde dans son nouveau rôle de maman, probablement le plus beau et le plus important !