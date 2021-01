Emily in Paris : Ashley Park évoque son combat contre le cancer et son état de santé quand elle était adolescente !

Ashley Park est une comédienne en vue qui possède de multiples talents. Elle est aussi chanteuse et danseuse. Elle est évidemment connue du grand public pour son rôle dans la mythique série « Emily in Paris ». A 29 ans, tout semble bien se passer pour la jeune femme qui connaît un succès incroyable. Pourtant, lorsqu’elle avait 15 ans, elle a été touchée par un cancer. LdPeople vous raconte son combat contre la maladie !

On dit souvent que souvent que dans la vie, ce qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. C’est un adage qui s’applique parfaitement à Ashley Park. En effet, la jeune femme a dû affronter un cancer alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans. Aujourd’hui, elle estime tout simplement être une survivante avec avoir surmonter cette épreuve. Cela a forgé sa force de caractère et fait partie intégrante de son identité. Elle possède aujourd’hui un tempérament de battante !

Ashley Park à cœur ouvert

L’actrice de la série « Emily in Paris » a accepté de dévoiler des informations sur son passé et sur la maladie. En général, les personnes frappées par un cancer sont assez pudiques et en parle mais avec précaution ou alors c’est un moment tellement traumatisant qu’il fait encore souffrir. La jeune femme pense que le fait d’être célèbre est important et qu’elle doit pouvoir en parler et donner du courage aux jeunes filles qui traversent la même épreuve qu’elle. La comédienne est parfaitement épanouie dans son métier. Elle a par exemple incarné Gretchen Weiners dans la fameuse adaptation de « Mean Girls à Broadway ». Elle a souligné que sa plus grande peur était de laisser son cancer lui imposer des choix dans la vie. Une belle philosophie !

Une adolescente en grande souffrance

L’actrice indique qu’elle n’a jamais souhaité se contenter d’apparaître comme la fille asiatique ou bien une fille banale. Elle indique aussi qu’elle voulait ignorer les effets secondaires négatifs de son traitement de chimiothérapie. Elle s’est par exemple retrouvée chauve quand elle avait seize ans. Elle ne voulait être dans l’état d’esprit de se dire qu’elle finirait stérile ou qu’elle pourrait mourir à tout moment. Elle est restée forte et combative et c’est assez impressionnant. La jeune comédienne a pris vraiment conscience que sa lutte contre le cancer avait totalement bouleversé son existence et que d’une certaine façon l’avait aidé à appréhender beaucoup mieux les êtres humains et à faire preuve de plus d’empathie.

Le rôle crucial du théâtre

Dans le parcours d’Ashley Park, le théâtre a joué un rôle déterminant pour sa guérison. En effet, jouer lui a donné la possibilité de penser à autre chose et de s’évader lorsqu’elle était au plus mal dans sa vie. Aujourd’hui, elle pratique son métier avec beaucoup d’envie. Ce n’est certainement pas un hasard. D’ailleurs la série connait un succès dans le monde entier. Les fans de l’actrice sont de plus en plus nombreux.