Emily in Paris, saison 2: Une vidéo des comédiens pour dévoiler une énorme nouvelle

C’est officiel: la série américaine Emily in Paris aura une saison 2. Créé par Darren Star, le producteur de S*x in the city, le programme semble sur de bonnes voies pour engranger le même succès !

Lily Collins fait rêver des dizaines de millions d’Américains à coup de croissants, de bérets et de caractères français bien trempés. Si les Français ont été dans un premier temps réticents, ils sont désormais nombreux à apprécier cette nouvelle série diffusée sur Netflix Emily in Paris.

La vedette de la série Lily Collins a donc fait plus d’un heureux lorsqu’elle a annoncer la deuxième saison de la série. Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo la met en scène avec ses acolytes. Et bien sûr, c’est avec une coupe de champagne à la main qu’ils ont célébré l’événement.

“Deux is better than un, a commenté en légende la fille de Phil Collins qui incarne l’héroïne américaine. Je suis terrifiée et terriblement excitée à l’idée de vous dire que, malgré la consternation de Sylvie, Emily sera de retour dans une saison 2 ! Merci à tous pour votre amour et votre soutien, j’espère que vous êtes aussi heureux que nous !”

Emily in Paris se place parmi les plus grandes séries à succès de l’année 2020. D’ailleurs, la production n’avait guère fait planer le doute quant à une éventuelle deuxième saison. En effet, le dernier épisode de la saison 1 ouvrait sur de trop nombreuses nouvelles histoires. Les fans se disent déjà impatients d’en savoir plus sur les relations entre Emily et sa patronne, ou encore son amie Camille et surtout le très séduisant chef Gabriel.

“On a planté quelques graines à propos de différents personnages, reconnaît Lucas Bravo à Cosmopolitan. Par exemple, quand Camille embrasse Emily sur la bouche et qu’elle dit qu’elle n’en est pas désolée. Ou quand elles sont au lit, qu’elles postent une photo et que je la like. Tout pourrait arriver avec ces trois-là.”

Un tournage éprouvant

Le tournage de cette première saison a lessivé les équipes. Mais ils n’ont pas pour autant à renouveler l’aventure. “On a tourné en 2019 entre la place Monge, le Panthéon, le quartier du Palais-Royal. Il y avait une très bonne ambiance. Américains et Français, tout le monde s’est bien entendu, explique Camille Razat aux journalistes de Gala. Lily Collins est une force de travail immense, on bossait quinze heures par jour et elle était tout le temps présente.”

Sortir du Paris carte postale

Les Français ont enfin digéré les stéréotypes parfois moqueurs à leur encontre. Néanmoins, les téléspectateurs attendent de pied ferme quelques changements de rigueurs pour cette nouvelle saison. Ainsi, nombre de nos concitoyens fans de la série réclament de voir Emily prendre enfin le métro comme tout le monde. A leur yeux, il semble peu réaliste qu’elle dépense la moitié d’un salaire dans des taxis. Et puis, Paris ne se résume pas au 6ème arrondissement. Emily s’aventurera-t-elle dans des quartiers plus populaires mais tout aussi prisés ? Parc des Buttes Chaumont, Pigalle, Ménilmontant… Le show runner n’a que l’embarras du choix !