Emily Ratajkowski dévoile une photo « DINGUE » qui affole les réseaux sociaux !

La mannequin Emily Ratajkowski s’est longtemps affichée avec une belle chevelure blonde, elle a récemment pris la décision de revenir au brun qui est sa couleur naturelle. Le 23 juillet dernier, la sublime jeune femme a publié un cliché en 2 pièces, sur son compte Instagram, qui a ravi ses fans.

Quand Emily Ratajkowski a pris la décision de se teindre ses cheveux en blond platine, en juin dernier, ses fans ont modérément apprécié ce changement. Certains la félicitaient et d’autre pensaient que ce choix était peu pertinent. Les admirateurs de cette belle jeune femme de 29 ans n’étaient pas d’accord.

L’épouse de Sebastian Bear-McClard a semble-t-il eu du mal à assumer ce choix. En effet, d’habitude, elle alimente abondement son compte Instagram avec de nombreux clichés où elle dévoile ses atouts avec des tenues très transparentes. Le rythme est quasi quotidien. Eh bien, celui-ci s’est ralenti. Faut-il y voir un lien avec sa nouvelle chevelure ?

Voir cette publication sur Instagram All new swim. Next week. @inamoratawoman Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 23 Juil. 2020 à 6 :26 PDT

Emily Ratajkowski change de couleur de cheveux

Il y a quelques jours, Emily Ratajkowski a indiqué à ses fans qu’elle avait pris la décision de revenir à sa couleur naturelle de cheveux : le brun. Une nouvelle qui a ravi ses nombreux abonnés, qui visiblement attendaient ce retour avec impatience. La photographie en question a d’ailleurs été très likée et commentée. Il faut dire que la jeune femme est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 26 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

C’est une influenceuse très puissante. Elle est très courtisée par les marques qui lui envoient souvent des cadeaux. En effet, avec des millions d’abonnés, Emily Ratajkowski est une fille est très prescriptrice. C’est-à-dire que lorsqu’elle porte une tenue, des milliers de jeunes femmes souhaitent acheter la même. Pour la marque qui met en avant ses vêtements, c’est une mise en avant parfaite et glamour. Les partenariats que réalise Emily Ratajkowski lui rapporte de fortes sommes d’argent. La jeune femme possède vraiment un luxueux train de vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 13 Juil. 2020 à 7 :33 PDT

Des commentaires élogieux

Le 24 juillet dernier, le cliché posté par Emily Ratajkowski a fait le buzz. On peut y voir la jeune femme avec un très beau 2 pièces qui prend une pose ravissante. Les cheveux bruns sont magnifiques. Le bikini laisse apparaitre les formes de la jeune femme. En quelques minutes, la photo a fait le Buzz et a été likée plus de 1 million de fois. Oui vous avez bien lu ! Les fans d’Emily Ratajkowski ont posté de nombreux commentaires sous cette photo « Tu es sublime ! », « Tu es une vraie beauté », « Ne change rien, tu es parfaite ». Des messages qui ont dû lui faire chaud au cœur. Cela va sans doute lui donner envie de partager son quotidien. Il y a fort à parier qu’avec cette nouvelle couleur de cheveux, la jeune femme va vouloir poster plus régulièrement des clichés comme par le passé.