Emily Ratajkowski est enceinte de son 1er bébé! Les premières photos de son ventre arrondi

Emily Ratajkowski dévoile au monde attendre un heureux événement. Mais elle ne le fait pas de façon commune. En effet, pour l’occasion, elle l’annonce en travaillant avec le magazine Vogue. Et en rédigeant un essai et réalisant une vidéo en plus des photos faites par le magazine. Emily Ratajkowski marque encore une fois son originalité grâce à ces performances. Mais ce que ces fans retiendront d’abord, c’est évidement la grande nouvelle en elle-même : Emily Ratajkowski est enceinte ! Découvrez donc les premières images de son ventre arrondi qui abrite un bébé en pleine formation.

Emily Ratajkowski annonce sa grossesse au monde entier avec Vogue

Emily Ratajkowski est mariée, depuis bientôt deux ans, à Sebastian Bear-McClard. C’est ensemble qu’ils ont conçu la vie et personne n’aurait imaginé que les choses aillent si vite entre les tourtereaux. En effet, les femmes décident d’avoir des enfants de plus en plus tard. Emily Ratajkowski n’a que 29 ans et attend donc son premier enfant. Certains diront qu’il était temps, d’autres n’imaginent pas aller au bout de cette démarche avant leurs 35 ans. Mais il fallait pourtant se douter que les amoureux ne respecteraient pas les “codes” en vigueur. Souvenez-vous, ils ont convolé en noces après seulement quelques semaines de fréquentation. Aussi, l’annonce de la grossesse d’Emily Ratajkowski ne ressemble pas aux annonces formelles et formatées des autres personnalités publiques. En passant par Vogue, par l’écriture d’un essai et la réalisation d’une vidéo, Emily Ratajkowski casse effectivement encore les codes.

Une vidéo sublime met en scène les premiers questionnements d’une future mère

La vidéo est écrite et réalisée par Emily Ratajkowski mais c’est une très chère amie à son cœur qui a été attribuée à la direction de cette dernière. En effet, Lena Dunham a eu la joie de suivre son amie dans cette aventure pour qu’ensemble elles créent une annonce originale. La principale question que pose alors la vidéo est celle de tous les parents du monde et pourtant celle qui est le plus rarement évoquée. Il s’agit de savoir qui sera ce bébé. Quel genre de personne sera-t-il ou sera-t-elle ? Quels seront ses goûts, ses valeurs, ses envies et à quoi il ou elle ressemblera ?

Si beaucoup de questions se bousculent dans la tête de la future maman, c’est une sérénité rare qui l’envahie. Répondre aux questions ne l’importe pas vraiment, mais il est essentiel de se les poser pour savoir que seul le temps à du pouvoir sur toutes ces affaires. Aussi, elle ne précise pas depuis combien de temps elle est enceinte ou pour quand le bébé doit arriver. De plus, Emily Ratajkowski et son mari, Sebastian Bear-McClard, ne savent pas si ils vont vouloir savoir si leur bébé est une fille ou un garçon. Dans le cas où ils décident de s’en informer, ils savent en revanche qu’ils ne partageront pas cette information dans la presse.

Les fans d’Emily Ratajkowski sont aux anges. Surpris par cette annonce mais émerveillés par la forme qu’elle prend, ils se réjouissent pour le célèbre mannequin et son mari.