Emily Ratajkowski est fière de son “baby bump”: la future maman se dévoile complètement

Emily Ratajkowski fait parler d’elle dans le monde entier depuis l’annonce de sa grossesse. Mannequin et actrice, elle sait mettre en valeur cet heureux événement comme personne. En effet, la vedette a cassé les codes pour annoncer au monde qu’elle attend son premier enfant. Plutôt que de la classique photo sur les réseaux sociaux, Emily Ratajkowski a écrit un essai pour Vogue et a fait réaliser une vidéo dans laquelle elle s’adresse à son futur enfant. Une annonce originale qui beaucoup fait parler d’elle. Mais le résultat est le même, tous ses fans sont très heureux pour elle et la trouve superbe avec son ventre qui s’arrondit. Sur son compte Instagram, la belle ne fait rien pour le cacher, bien au contraire.

Emily Ratajkowski attend un heureux événement

Emily Ratajkowski créait l’événement le 26 octobre dernier avec l’annonce de sa grossesse. Les 27 millions d’abonnés de la star ont littéralement sauté de joie. Très active sur les réseaux sociaux, Emily Ratajkowski partage son quotidien avec ses fans. Des fans qui sont aux anges de pouvoir suivre l’évolution de cette aventure miraculeuse. En effet, Emily Ratajkowski ne fait rien pour cacher son “baby bump”, au contraire, elle semble en être très fière. Dans ses récentes publications sur les réseaux sociaux, c’est donc son ventre qui est mis à l’honneur. Son futur bébé n’est pas encore arrivé qu’il est déjà au centre de toutes les attentions. Emily Ratajkowski rayonne de bonheur et elle en donne tout le crédit à ce petit être qui s’installe pour neuf mois en elle.

Robes moulantes, pantalons larges et élastiques accompagnés de petits hauts, Emily Ratajkowski souhaite laisser toute la place nécessaire à son ventre. Ses photos rencontrent toujours autant de succès et même davantage. La jeune femme privilégie d’ailleurs aujourd’hui les positions de profil pour se faire photographier. En effet, tout est bon pour signifier que son corps change et qu’elle est plus que prête à l’assumer.

Des images saisissantes et émouvantes pour ses fans

Emily Ratajkowski continue les shooting photo professionnel et c’est bien en tant qu’atout qu’elle considère son “baby bump” plutôt qu’autre chose. Pas question pour la star de cesser toute activité sous prétexte qu’elle est enceinte. Ni de se cacher de la vue de ses fans. Elle a conscience qu’elle va prendre du poids et semble déterminée à l’afficher. Une démarche qui s’inscrit aux côtés de celles qui animent et passionnent Emily Ratajkowski. Car elle ne laissera jamais rien ni personne lui donner des leçons sur son image ou sur la manière dont elle doit la traiter. Sa grossesse est une nouvelle aventure qu’elle souhaite vivre pleinement. Et c’est donc en toute logique qu’elle en partagera le plus possible avec ses fans sur les réseaux sociaux. En revanche, elle a déjà fait savoir qu’elle ne dévoilera pas si son bébé est un garçon ou une fille dans les médias.