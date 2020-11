Emily Ratajkowski future maman, elle nous montre son baby bump, (sublime)

Emily Ratajkowski, enceinte de presque 6 mois, a partagé de nouvelles photos d’elle sur son compte Instagram. Cette fois-ci, la jeune femme a posté un cliché laissant apparaître son ventre arrondi. L’ensemble des internautes ont littéralement fondu. Explications.

Emily Ratajkowski en dit plus sur le sexe de son futur enfant

Il y a quelques semaines maintenant, Emily Ratajkowski a annoncé dans une tribune pour Vogue, qu’elle attendait son premier enfant. En couple avec Sebastian Bear-McClard, elle a fait des révélations sur le sexe de son futur bébé : “Quand mon mari et moi disons à des amis que je suis enceinte, leur première question après “Félicitations” est presque toujours : “Savez-vous ce que vous voulez ?”. Nous aimons répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe jusqu’à ce que notre enfant ait 18 ans et qu’ils nous le feront savoir à ce moment-là. Tout le monde en rit”.

#EmilyRatajkowski dice que sabrá el género de su bebé hasta sus 18 años; elegirá qué quiere ser https://t.co/Wax7r0eApD pic.twitter.com/wcLiMNQEqp — RadioMejor.com (@radiomejor) November 6, 2020

Comme vous le comprenez donc, Emily Ratajkowski veut d’abord que son enfant grandisse et choisisse sa propre identité plutôt que de se fier aux organes génitaux : “Qui sera cette personne ? De quel genre de personne deviendrons-nous parents ? Comment vont-ils changer nos vies et qui nous sommes ? C’est un concept merveilleux et terrifiant, qui nous rend à la fois impuissants et humbles”. Mais la jeune femme explique que petite, elle voulait une fille : “Il me vient à l’esprit qu’en tant que jeune, je m’imaginais presque automatiquement avoir une fille. Je me souviens avoir joué comme un enfant, tenant des poupées et m’imaginant avec une fille qui avait les yeux bruns et les cheveux bruns pour refléter mes propres traits, une version plus petite de moi-même“.

Emily Ratajkowski partage une photo d’elle avec son ventre arrondi

Il y a quelques heures maintenant, le jeudi 26 novembre plus précisément, Emily Ratajkowski a partagé une vidéo d’elle en robe blanche de maternité et des baskets soulignant son ventre rebondi. Il faut dire que la jeune femme La est plutôt douée pour préserver sa vie privée. Si elle nous avait caché sa grossesse il y a quelques mois, elle nous avait caché également son mariage il y a quelques années. Pour rappel, la jeune femme et le producteur Sebastian Bear-McClard se sont mariés en février 2018 à New York en toute discrétion.

Emily Ratajkowski : la belle brune dévoile plusieurs récentes photos de son joli baby bump ! https://t.co/SPXHdNCYr6 — Afrique Showbiz (@AfriqueShowbiz) November 28, 2020

Puisque pendant la grossesse, le corps subit des changements, les experts du style n’hésitent pas à recommander ‘ou du moins pendant cette période) , d’adapter la garde-robe aux nouvelles silhouettes. Emily Ratajkowski, qui est considérée comme une icône de la mode a continué à porter des combinaisons révolutionnaires pour montrer sa silhouette de maternité. Elle a notamment déambulé dans les rues de New York dans un design bleu marine ajusté qui avait une fente sur le côté.