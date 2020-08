Emily Ratajkowski pose sans aucuns vêtements, dévoile tout, plus rien n’est laissé à l’imagination

Emily Ratajkowski casse internet en publiant une image d’elle sans aucun vêtements. En effet, elle est l’une des plus grandes influenceuses de son temps. Suivie par plus de 26 millions de personnes, les internautes font de cette photo l’une des plus populaires du moment. Mais Emily Ratajkowski ne publie pas cette image pour le simple plaisir des yeux de ses fans. En effet, elle est une femme d’affaires aguerrie est en profite pour promouvoir sa marque de deux pièces et de sous-vêtements qui porte son nom. Car sur le bas de son dos, apparaît un tatouage qui inscrit “emrata”.

Emily Ratajkowski, éblouissante dans le plus simple appareil

Emily Ratajkowski est tout à fait lucide sur sa notoriété. Elle sait donc jouer de ses charmes pour amadouer sa communauté. C’est en effet ce qu’ils attendent d’elle en la suivant sur Instagram. Partager des instants de son quotidien, en apprendre davantage sur sa vie, ses succès et également évidement avoir le loisir de l’admirer. Car Emily Ratajkowski a une beauté rare et sulfureuse. Forte de cette reconnaissance, la jeune femme décide en août 2017 de créer sa propre marque. Inamorata propose des lignes de sous-vêtements et de deux pièces sublimes. Et c’est elle qui les met en avant sur son compte Instagram en jouant les mannequins.

Emily Ratajkowski est tout aussi mannequin, qu’actrice ou encore femme d’affaires. Alors lorsqu’il s’agit de prendre un en main une affaire telle qu’Inamorata, le succès est garanti. Mais elle ne se repose pas sur sa notoriété pour que le travail soit fait. En effet, Emily Ratajkowski est une bosseuse. Derrière chacun de ses posts sur Instagram, il faut donc voir un certain calcul de sa part.

En partageant une photo d’elle sans vêtements, allongée dans un lit et de dos, Emily Ratajkowski sait donc très bien ce qu’elle est en train de faire. Elle va attirer l’attention de ses fans et rester en tête des actualités sur les réseaux sociaux. Mais les fans de la belle ne voient pas le mal dans ce genrede calcul. Ils sont simplement ravis de pouvoir admirer la star et s’ils peuvent soutenir n’importe lequel de ses projets, ce sera évidement avec plaisir.

Voir cette publication sur Instagram Wish I could tell you this was permanent Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 23 Août 2020 à 8 :32 PDT

La popularité de cette image n’est pas encore à son top

C’est donc un effet fou que va faire cette image aux internautes. Une part de rêve inaccessible qui leur tend les bras. Mais, comme pour rappeler que les réseaux sociaux sont aussi un jeu, Emily Ratajkowski va tout de même souligner que ce tatouage qu’elle expose ainsi n’est que temporaire. En effet, il ne s’agit pas d’un vrai tatouage qui vient orner les hanches de la belle. Mais simplement d’un tatouage temporaire ou d’un jeu de lumière ou de montage dans l’image. Car c’est son surnom qui apparaît dans le bas de son dos, encore donc une occasion de faire sa promotion de façon détournée.

Emily Ratajkowski va se voir complimenter en masse à propos de cette image. Et les likes ne cessent d’abonder depuis sa publication. Une invitation à la contemplation, en tout simplicité aux yeux des internautes, mais un tour de force impressionnant aux yeux des professionnels du monde des affaires.