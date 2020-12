Emily Ratajkowski montre pour la 1ère fois ses « 2 hommes » de sa vie !

Emily Ratajkowski a diffusé sur le réseau social Instagram une belle photo de ses deux hommes. Il s’agit en fait de son compagnon et de son chien. Un cliché qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux comme à chaque fois que la belle Emily Ratajkowski poste un cliché. LdPeople vous explique tout !

Depuis quelques mois, Emily Ratajkowski attend un heureux événement ! Elle profite de cette période avec son compagnon mais aussi avec un animal fidèle : son chien. Les deux êtres tiennent une place essentielle dans la vie de la belle jeune femme. Elle a diffusé un beau cliché de ces deux être sur son compte Instagram où la jeune femme est très suivie.

Emily Ratajkowski, très active sur Instagram

Sur sa page Instagram, la sublime jeune femme adore diffuser des clichés de sa vie quotidienne. Ses abonnés la suivent de manière très régulière et ne manque rien de ses faits et gestes, surtout en ce moment si particulier. Et son ventre s’arrondit au fil du temps ! Son ventre de femme enceinte commence à être de plus en plus visible. Mais le top model vit parfaitement bien sa grossesse. Elle en profite à plein de sa vie chez elle. Elle diffuse souvent des stories, c’est-à-dire des publications éphémères. Récemment, elle a montré son look du jour, mais aussi son ventre arrondi. Un peu plus tard, elle a aussi posté un beau cliché de son chéri mais aussi de son chien qui s’appelle Colombo. Emily Ratajkowski a noté « my Boys ».

Un amour fou pour son chien

Par cette publication et ce message, elle indique parfaitement son amour pour son animal de compagnie fétiche : son chien. Elle exprime également son attachement pour son compagnon. Les deux êtres sont installés sur une banquette. Apparemment, tout à l’air de se passer un bon moment. Ils se détendent parfaitement. Tant mieux pour eux. Quelques instants après, Emily Ratajkowski a également diffusé un cliché de son goûter. Ils ont dégusté des gâteaux qui avaient l’air très appétissants. Les fêtes de fin d’année constituent le moment idéal pour profiter et se faire plaisir.

Une balade en amoureux

Le couple très glamour ne passe pas sa journée à la maison à ne rien faire. Parfois les deux amoureux décident aussi de sortir. Emily Ratajkowski le signale avec un cliché où l’on peut découvrir leurs mains l’une contre l’autre. Les choses semblent se passer à merveille pour Emily Ratajkowski. Sa grossesse semble se passer le mieux possible. Elle est visiblement totalement épanouie. Elle indiquait récemment à l’occasion d’une interview accordée à un magazine, qu’elle vivait très bien avec ce corps. Elle aime même son corps de femme enceinte. Elle a hâte d’accoucher. Pour l’instant si la jeune femme attend une fille ou un garçon mais nul doute que l’on sera bientôt fixé. LdPeople vous tiendra, bien sûr, informé du prochain dénouement de cette grossesse très attendue par ses fans.