Emily Ratajkowski s’affiche avec un bikini trop échancré, elle fait monter la température !

Emily Ratajkowski est une des plus belles femmes de la planète. C’est en tout cas ce que ses fans répètent à qui veut l’entendre. La mannequin et actrice américaine, née à Londres et d’origine polonaise, est suivie par plus de 26 millions de fans sur Instagram. Evidemment, c’est une aubaine pour Emily Ratajkowski. Car elle lance, en août 2017, sa propre marque de maillots de bain et de sous-vêtements. Les fans de la star ont alors tout le loisir de l’admirer faire la promotion de Inamorata. Les photos de la jeune femme sont absolument fabuleuses.

Emily Ratajkowski enflamme les réseaux sociaux

Emily Ratajkowski est une véritable femme d’affaires. Son image lui sert de support pour ses projets. Mais elle n’est évidement pas simplement un joli minois. En effet, elle n’hésite pas à mettre ses talents de mannequins en avant pour promouvoir sa propre marque. Et les fans sont conquis. Avec du recul, il faudra bien admettre que la belle connaît son domaine.

Car elle doit avoir des talents en communication, en marketing et même en direction artistique pour réussir à mener de la sorte sa barque dans le monde de la mode. Sa beauté devient presque la cerise sur le gâteau alors que la majorité de ses fans sont subjugués par elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 5 Août 2020 à 11 :48 PDT

La mannequin n’a de cesse de mettre le feu sur internet. Car il faut savoir que pour les besoins de sa marque, elle pose souvent en tenue légère. Les maillots de bain et les sous-vêtements Inamorata profitent largement des atouts de la jeune femme. Pour chaque cliché, ce sont des milliers de fans qui se pressent. Les “j’aime” explosent les records et les commentaires sont légions. Emily Ratajkowski n’aura donc pas le temps de répondre à ses fans. Pourtant, ils n’hésitent pas à lui poser des questions. Notamment, ils se demandent quels sont ses secrets de beauté. Car elle est si mince et svelte que son régime doit valoir le détour. De plus, sa peau est si délicate que sa routine de soin fait rêver ses fans. Enfin, ses cheveux et son maquillage font des envieux. Mais Emily Ratajkowski n’aurait pas le temps d’une vie de répondre à toutes ces questions.

Les besoins de sa marque prennent le pas sur le contenu de son compte Instagram

Alors, la majorité des commentaires sont des éloges à sa plastique. Le paysage importe peu quand la belle se retrouve au premier plan. Car les photos de la star sont éblouissantes. Ses tenues la mettent en valeur tout comme elle met en valeurs les tenues qu’elle porte. Emily Ratajkowski n’a pas finit de cumuler les admirateurs. Reconnue pour son talent, elle ne séduit pas que les professionnels de la mode. En effet, les fans sont nombreux à tenter leur chance auprès d’elle. Mais Emily Ratajkowski est déjà prise. Son cœur appartient à un bellâtre du nom de Sebastian Bear-McClard. Un homme superbe avec qui elle s’est mariée dans le plus grand secret en 2018. Mais les fans d’Emily Ratajkowski n’ont pas dit leur dernier mot. Et il y a fort à parier que les demandes en ce sens ne s’arrêtent jamais.

Voir cette publication sur Instagram @inamoratawoman Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 29 Juil. 2020 à 10 :07 PDT

Emily Ratajkowski connaît une popularité sans bornes

La communauté de fans du mannequin ne cessent de grandir. Et elle n’est pas prête de s’arrêter. En effet, les photos que partage la star sur internet sont somptueuses. Sa marque de maillots de bain et de sous-vêtements bénéficie forcément de cette large influence. Mais c’est également donc, grâce à ses talents dans le milieu de la mode que la belle parvient à percer.

Emily Ratajkowski commence sa carrière sans avoir froid aux yeux. Pudique mais engagée, elle ose poser dans des tenues qui laissent peu de place à l’imagination. Cependant, il faut bien admettre qu’elle a la plastique idéale pour ce genre de projets. Elle se fait alors connaître en 2013 du grand public. Car elle apparaît sans haut dans un clip de Robin Thicke, Blurred Lines. Ensuite, tout s’enchaîne rapidement pour la jeune femme. Deux ans plus tard, en 2015, elle devient alors mannequin professionnel. Ensuite, il ne faudra pas longtemps avant que son image fasse le tour de la planète. À 29 ans, elle est une femme d’affaires accomplie qui possède donc sa propre marque de maillots de bain et de sous-vêtements.

Le cinéma, une carrière prometteuse pour Emily Ratajkowski

La jeune femme ajoute donc des cordes à son arc. Le domaine de la mode semble donc parfaitement sous contrôle pour elle. Elle va alors rejoindre celui du cinéma et faire ses preuves en tant qu’actrice. Elle jouera alors dans pas moins neufs films pour le grand écran. Un court-métrage et et six longs qui font rapidement faire d’elle une égérie. En effet, les fans de la jeune femme arrivent donc de plusieurs de ses activités. Entre le cinéma, la mode, la télévision et les affaires, elle parvient à cumuler près de 27 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 13 Juil. 2020 à 1 :43 PDT

Qui sait ce qui pourra freiner les ambitions de la belle Emily Ratajkowski ? En effet, impossible de le savoir. Trouver des limites à ses talents serait présomptueux. Ses fans reconnaissent en elle une star qui n’a pas finit de les surprendre. Profitant de l’été pour mettre davantage en avant sa ligne de maillots de bain, la jeune femme pourrait se lancer dans d’autres projets inattendus. Car elle a l’étoffe d’une combattante à qui rien ne résiste. Qu’importe les obstacles ou les difficultés qui se présenteront à elle, Emily Ratajkowski saura les tourner à son avantage. La reine des réseaux sociaux n’enflamment pas internet sans raison. Son charme et son travail payent.

Les fans de la jeune femme sont en tout cas ébahis par ces clichés. Ils ne se lassent pas de la contempler et de commenter ses publications. Avec autant d’engouement autour de son image, Emily Ratajkowski ne risque pas de disparaître de si tôt du paysage des réseaux sociaux. Même si elle le souhaitait, il y a fort à parier que de nombreux comptes fallacieux verraient le jour. Autant alors qu’elle continue de travailler à faire parler d’elle. En effet, sa recette fonctionne à merveille.