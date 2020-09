Emily Ratajkowski : une de ses photos vient secouer la toile

Emily Ratajkowski revient sur Instagram avec un cliché qui n’a pas finit de faire parler de lui. La star va secouer Instagram le dimanche 6 septembre et les répercussions de ce tremblement n’ont pas finit d’avoir des échos. En effet, Emily Ratajkowski est l’une des plus célèbre mannequin de son temps. Car elle est également connue pour ses talents de comédienne et pour être une businesswoman hors pair. Et en revenant sur Instagram avec cette photo d’elle, elle crée forcément l’événement. Suivie par près de 27 millions de fans sur ce réseau social, ils vont presque tous tenter de trouver un compliment original à adresser à Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski, de retour plus belle que jamais

Depuis le 23 août dernier, pas de signes de vie d’Emily Ratajkowski sur Instagram. Alors avec cette image du 6 septembre, la Toile s’affole. Car la star manquait évidement à ses fans. Et ils ne vont pas bouder le kiffe qu’ils ont de la retrouver. D’autant qu’Emily Ratajkowski revient avec un cliché absolument sublime. Allongée dans son lit, la star prend la pose en arborant son célèbre regard de braise. Mais ce sont surtout les formes de la jeune femme qui vont faire trembler Instagram. Car l’angle de la prise de vue fait tout pour les mettre en avant. De plus, le t-shirt que porte Emily Ratajkowski sur cette photo ajoute également à la mise en valeurs de ses atouts.

Mais voyez par vous-même ce fameux cliché dont tout le monde parle. Une image qui vaut des milliers de mots mais qui ne va pas forcément couper le sifflet de ses fans. En effet, ils sont si heureux de la retrouver, qu’une fois remis de l’onde de choc, ils reprennent leurs esprits pour écrire des compliments à la star.

Ses fans la courtisent

Emily Ratajkowski a beau être mariée à Sebastian Bear-McClard depuis plus de deux ans, ses fans tentent encore de la conquérir. En effet, les commentaires que reçoit Emily Ratajkowski sous ses publications sont bien souvent des déclarations d’amour, plus originales les unes que les autres. Et pour les autres, ils se réjouissent tout haut du retour tant attendu de la jeune femme. Car Instagram est aussi un travail pour la star. Pas étonnant alors qu’Emily Ratajkowski ait souhaité prendre de véritable vacances. Et pour cela, rien de mieux dans son cas que de faire un break des réseaux sociaux.

D’ailleurs, rien n’indique qu’Emily Ratajkowski est formellement de retour. En effet, elle écrit en légende de sa publication qu’elle “passait juste par là”. Etant donné qu’Instagram est l’un de ses supports publicitaires les plus performants, la belle ne peut pas se permettre de rester trop longtemps loin de sa communauté. C’est donc un petit coucou que passe Emily Ratajkowski à ses fans. Ils sont donc en droit de se demander si elle va poursuivre ses vacances loin des réseaux sociaux ou si ce message est le signe de son retour en poste.