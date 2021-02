Emma Daumas s’exprime sur son traumatisme après sa participation la Star Academy

Le 28 janvier dernier, la chanteuse Emma Daumas a évoqué quelques informations sur les coulisses de la deuxième édition de l’émission de TF1 « Star Academy ». La jeune femme avait participé à ce télé-crochet. Cette expérience ne fut pas vraiment bonne pour l’artiste. LdPeople fait le point sur ces révélations.

Ces dernières semaines, Emma Daumas est sous le feu des projecteurs. Elle multiplie les passages à la télévision pour promouvoir son nouvel album qui s’intitule L’art des naufrages, qui doit sortir de manière imminente. L’ancienne candidate de la Star Academy a pris la décision de s’autoproduire pour être libre de faire ce qui lui plaisait. Il faut dire que le marché du disque est particulièrement sinistré et que les plateformes de streaming ne reversent que des sommes extrêmement faibles aux artistes.

La Star Academy : des mauvais souvenirs !

Cela fait maintenant des années qu’elle a été mise en lumière auprès du grand public à l’occasion de la deuxième édition de la Star Academy, un gros barnum diffusé sur TF1. Mais, la belle blonde ne garde pas de bons souvenirs des années qui ont suivi cette expérience.

« J’étais au courant qu’il y avait mes parents à proximité et je ne pouvais pas les rencontrer, car il y avait une surprise prévue le lendemain sur le plateau de l’émission et ainsi je n’avais pas le droit de voir mes parents avant, précise-t-elle. C’est quelque chose que j’ai vraiment mal vécu, le fait de pas pouvoir voir mes amis et ma famille durant le programme. Je me rappelle avoir été très frustrée, avoir eu envie de tout détruire, car je savais que ma famille était là, j’avais envie d’eux et je ne pouvais pas les voir […] Cela est un souvenir terrible », a-t-elle balancé en se souvenant de l’une de ses expériences les plus désastreuses vécues en coulisses, à l’occasion d’une interview accordée à l’excellent site « Non Stop People ».

Une émission truquée ?

Mais Emma Daumas est très prolixe sur cette expérience a avait envie de dévoilé d’autres mauvais aspects de cette émission. Invitée le 28 janvier dernier de l’émission Culture médias, présentée par Philippe Vandel sur la station Europe 1, la chanteuse a parlé de sone expérience du télé-crochet. « Cela a chamboulé mon existence, dans tous les sens. C’est une expérience formidable, où j’ai vécu des émotions fortes. J’ai fait de sublimes rencontres. J’ai été bouleversée, j’ai été perdue… J’ai mis 10 ans à m’en remettre ! », a-t-elle révélé au présentateur.

La belle blonde a pu parapher un contrat avec la maison de disque Universal après l’émission de TF1. Un partenariat qui lui a permis de signer un tube avec sa chanson Tu seras, mais qui l’a obligé à se formater. « Je sortais d’une émission où j’avais l’impression d’avoir été un personnage très formaté. (…) L’émission fabrique des scénarios… Toutes les émissions comme ça de télé-réalité, et les médias également. Des scénarios sont établis. C’est pour faire monter le suspense et donc l’audience ! »