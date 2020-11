Emma “Scènes de ménages” au plus mal, hors d’elle, annonce une mauvaise nouvelle pour Fabien

Scènes de ménages poursuit ses aventures pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Mais les fans de la mini-série de M6 vont tomber de haut avec la prochaine annonce qu’Emma tient à faire à Fabien. Le magazine Télé-Loisirs partage une vidéo dans laquelle, Emma (Anne-Elisabeth Blateau) sort de ses gonds. Elle tient à informer Fabien (David Mora) une très mauvaise nouvelle qu’il ignore depuis déjà cinq ans. Sous le choc, le papa de Chloé est d’abord dans le déni, de quoi amuser les fans de Scènes de ménages qui ont l’habitude de ce couple déganté.

Une mauvaise nouvelle qui va faire perdre la tête à Fabien

Scènes de ménages rythme le quotidien des téléspectateurs depuis 11 ans maintenant. Des couples de différentes tranches d’âge et aux caractères bien particuliers animent des sketchs hilarants qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Avec l’exclusivité de Télé-Loisirs, les fans de Scènes de ménages vont apprendre une nouvelle fracassante pour Fabien. Et c’est Emma qui le lui annonce avec sa délicatesse légendaire. En effet, la maman de Chloé ne prend pas de gants pour crever l’abcès. Les fans savent que c’est plutôt elle qui porte la culotte dans le couple et que Fabien est le plus sensible des deux. Aussi, il est très drôle d’assister à sa réaction lorsqu’il apprend la mauvaise nouvelle qui le concerne, de la bouche de sa compagne.

Fabien est en train de préparer l’anniversaire des 40 ans de mariage de ses parents. Le couple reçoit la sœur de Fabien qui aide son frère aux préparatifs, bien installée dans le canapé avec Emma. Les jeunes femmes semblent laisser le champ libre à Fabien. Mais Emma craque et décide qu’il est temps d’arrêter les frais. Car Fabien prépare en réalité un anniversaire de mariage qui n’aura pas lieu. De façon crue et directe, Emma informe alors Fabien que ses parents sont en réalité divorcé depuis cinq ans. Avant de sortir de ses gonds, elle laisse une chance à la sœur de Fabien de lui expliquer la chose. Voyant qu’elle se défile, elle met un point final aux préparatifs de son compagnon.

Scènes de ménages trouvent une nouvelle situation cocasse à mettre en images pour la suite des épisodes

Mais c’était sans compter sur la réaction de Fabien à cette nouvelle. Il se réfugie dans le déni et continue de penser aux musiciens qu’il pourrait engager pour l’anniversaire de mariage de ses parents. Suite à quoi, il est pris de bouffées de chaleur et décide d’aller se baigner, en plein hiver. La sœur de Fabien et Emma se retrouvent alors seules dans la maison, sidérée par l’attitude de Fabien. Elles décident de lui laisser un peu de temps pour qu’il se fasse à l’idée.

Sans aucun doute, cette scène annonce un tournant dans Scènes de ménages. Du moins pour le couple de Fabien et Emma. L’attitude de déni du papa de Chloé pourrait être un thème récurrent dans les épisodes à venir.