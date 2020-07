Emma Smet Hallyday (Demain nous appartient) pose sans vêtements, Sylvie Vartan choquée !

Emma Smet, l’une des stars de la série Demain nous appartient, passe ses weekends à la plage tout au long de l’année. Une simple habitude de vie pour la jeune femme puisqu’elle habite dans le sud. Emma Smet est connue des téléspectateurs pour son rôle de Sofia Daunier-Jacob qu’elle interprète maintenant depuis deux ans sur TF1.

C’est d’ailleurs dans la ville même où est tournée la série Demain Nous Appartient ou DNA, à Sète, et plus précisément sur la plage des 3 Digues, qu’Emma Smet se prélasse en deux pièces jaunes, un appareil photo instantané à la main. Lunettes de soleil sur les yeux, cheveux longs détachés, elle est assise sur une serviette et l’air de rien, regarde dans son sac de plage. A côté, une trousse transparent remplie de crèmes solaires. Dans un second cliché, elle prend en photo avec son appareil instantané la personne qui la prend en photo. Malicieuse, Emma Smet : mais qui la prend donc en photo ?

Voir cette publication sur Instagram 📸🌊 Une publication partagée par 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet) le 11 Juil. 2020 à 6 :05 PDT

Ce que certaines personnes ignorent, c’est qu’Emma Smet vient d’une famille où tout le monde est célèbre et qu’elle est la petite-fille du plus grand rockeur français : le défunt Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet. A bientôt 23 ans, Emma Smet pose sur la place en deux pièces et partage la photo sur son compte instagram, suivi par 219’000 abonnés. Très vite, parmi le flot des 40000 internautes qui ont liké le post, c’est sa propre famille qui applaudit. Car la mère d’Emma Smet n’est autre que la magnifique mannequin Estelle Lefébure et son père, le fils de Johnny Hallyday, David Hallyday, lui aussi chanteur.

L’un des « deux clans » Hallyday applaudit

Sa maman Estelle Lefébure, lui écrit le compliment suivant : « ❤️❤️❤️❤️❤️ Tellement jolie ma chérie ». Son père David Hallyday lui envoie « 💋💋 ». Même sa grand-mère, la chanteuse populaire Sylvie Vartan, participe aux commentaires et qualifie sa petite-fille de “jolie sirène”. Evidemment, Emma a également reçu de nombreux commentaires de ses fans : “Je t’aime très fort, tu es la meilleure ♥️🌺”, “❤️❤️❤️ Très belle ma Emma” ou encore des smileys “🤩💛”.



Ingrid Chauvin en bikini léopard

Emma Smet n’est pas la seule actrice de la série à poster des photos d’elle au soleil. Quand elle n’est pas sur le plateau de tournage, Ingrid Chauvin prend aussi du bon temps. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait le dimanche 12 juillet. Elle affichait un grand sourire dans une piscine avec un 2 pièces léopard. Travailler sous le soleil, ça a du bon !