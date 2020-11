Emma Smet, la fille de David Hallyday, harcelée violemment à cause de son “pedigree”

Avoir des parents célèbres à des bons côtés. Mais il existe également des aspects beaucoup moins amusants. Dans une récente interview, Emma Smet parle du harcèlement. En effet, la comédienne a connu des moments très difficiles. Durant son adolescence, son nom n’a pas toujours été un avantage.



Emma Smet , harcelée à cause de ses parents célèbres



Une enfant victime d’attaques



En quelques années, la comédienne Emma Smet a réussi à se faire un prénom. En effet, si son patronyme est très célèbre, la jeune femme est aujourd’hui reconnue pour son talent. Pour preuve, depuis 2019, elle participe à la série Demain nous appartient sur TF1. Visiblement, cette nouvelle expérience semble totalement la ravir. Dans une interview accordée à Télé Poche, la comédienne a accepté de se livrer sur sa nouvelle vie. D’ailleurs, elle se dit très heureuse de cette nouvelle expérience. Pourtant, lors de cet entretien, Emma Smet a fait des révélations fracassantes.

Pour la fille d’Estelle Lefébure et David Hallyday, tout n’a pas toujours été rose. Et pour cause, sa scolarité s’est déroulée de manière compliquée. Pire, elle aurait dû régulièrement changer d’école à cause du harcèlement de certains élèves. Pourtant, son célèbre père David Hallyday l’avait prévenu. Porter ce nom se révélerait parfois difficile.



Un père et une mère célèbres



Depuis sa plus tendre enfance, Emma Smet est exposée à la une des médias. Et même doublement pourrait-on dire ! Puisqu’en l’occurrence, son père et sa mère sont immensément connus. Du côté de son papa, c’est bien sur le nom Hallyday et Smet dont elle a hérité. D’ailleurs être la petite fille de Johnny est une grande fierté pour Emma Smet. Du côté de sa maman, le nom Lefébure est loin d’être inconnu. En effet, sa maman a été l’un des plus grands mannequins dans les années 90. Aujourd’hui, Emma Smet raconte comment elle a vécu son enfance. Et surtout comment cette filiation a eu des conséquences sur ses relations. ” J’ai changé 5 fois d’école dont une fois parce que j’avais été harcelé en raison de mon pedigree “. Pourtant, face à ces attaques, Emma Smet a toujours su garder son calme. Même sous la pression, elle affirme être capable de garder son self-contrôle. Néanmoins, face à tant de haine, ce n’est pas toujours une chose facile. ” Ça dépend de la situation et des antécédents. Généralement, je ne me laisse pas faire, mais je suis plutôt quelqu’un de calme dans mes réactions, pas dans l’excès “.



Être la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a évidemment des avantages. Par contre, les inconvénients existent également. Durant toute son existence, Emma Smet a dû vivre avec le regard des autres. D’ailleurs, ses parents sont conscients de ses difficultés. Particulièrement David Hallyday qui lui aussi a connu ce sentiment dans sa jeunesse. Il y a quelques semaines, le père d’Emma Smet avait d’ailleurs évoqué le sujet. Dans un entretien accordé aux journalistes de jour de France, le fils de Johnny Hallyday parlait de ses filles. Néanmoins, il les disait préparées à cette existence. Et surtout, il se montre confiant. ” Cet univers est certes très ingrat, car il faut accepter les échecs, mais nous en avons beaucoup parlé et je pense qu’elles sont prêtes. Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l’étais à leur âge et je sais qu’elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers “.



En définitive malgré le harcèlement subi, Emma Smet a réussi à s’épanouir. Certainement grâce aux conseils de ses parents !