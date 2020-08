Emma Smet se moque fortement de sa sœur Ilona, les internautes sont surpris !

Emma Smet est la fille cadette de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Elle a une grande sœur qui a les mêmes parents qu’elle et qui se prénomme Ilona. Emma Smet et sa sœur s’entendent à merveille. Elles sont proches et elles aiment donc se faire des blagues et se moquer gentiment l’une de l’autre. C’est ce qui s’est passé le 13 août dernier et qui n’a pas manqué de faire rire les internautes. En effet, les deux sœurs se retrouvent au Portugal pour profiter de la suite de leurs vacances d’été. Mais elles ne se laissent pas une minute de répit quand il s’agir de se taquiner.

Les filles de David Hallyday font rire leurs fans

Emma Smet est née le 13 septembre 1997. Elle arrive environ deux ans après sa sœur aînée, Ilona Smet, qui naît le 17 mai 1995. Les filles de David Hallyday et d’Estelle Lefébure ne connaîtront pas longtemps leurs parents en couple. Car les amoureux se séparent en février 2001. Trois ans plus tard, David Hallyday épouse Alexandra Pastor. Depuis, il vit le parfait amour. Mais son divorce et son remariage ne l’empêchent pas d’être présent dans le vie de ses filles. Depuis 2017, David Hallyday et Alexandra Pastor vivent au Portugal. Et c’est justement la destination qu’Emma Smet et Ilona Smet choisissent pour passer leurs vacances. Des vacances familiales donc pour les filles de David Hallyday.

Pas étonnant qu’Ilona et Emma Smet ne cessent alors de se taquiner. En effet, si elles sont en vacances chez leur père, elles doivent, même inconsciemment, retrouver les habitudes de leurs enfances. Et deux sœur c’est toujours de l’animation pour une famille.

Emma Smet et sa sœur Ilona ont un avenir radieux devant elles

Les jeunes femmes vont donc partager leurs moments d’amusement avec leurs fans sur Instagram. En effet, elles sont toutes les deux des personnalités publiques. Car elles sont lancée sur les traces de leur famille d’artistes. Ilona Smet est modèle et Emma Smet oscille entre le mannequin et la comédie. Elle apparaît notamment dans Demain nous appartient, une série à succès diffusée sur TF1.

Mais les projets des jeunes femmes sont contrariés à cause de la pandémie. En effet, il est très compliqué de continuer à travailler lorsque l’on est issus du domaine artistique ou du divertissement. Les rassemblements sont interdits ou très contraignants pour encore pouvoir se maintenir sans trop de pertes. La patience reste alors la solution la plus pertinente pour faire face à la crise. Pour les célébrités telles qu’Emma Smet et sa sœur, c’est évidement moins difficile que pour monsieur et madame tout le monde. De nombreux métiers sont effectivement menacé par la pandémie et c’est bien le domaine de la culture qui en prend un sacré coup dans l’aile.

Pour les deux sœurs, pas trop d’inquiétude à se faire. Et même si elles en ont, elles parviennent à les laisser de côté pour profiter l’une de l’autre pendant sur séjour dans le pays de résidence de leur papa, le Portugal.

La blague d’Emma Smet à sa sœur Ilona

C’est en retrouvant a sœur Ilona, qu’Emma Smet va faire rire les internautes. En effet, elle ne manquera pas de Ella taquiner à propos d’une séance de sport. Sur les stories Instagram, Emma Smet va partager une vidéo de sa sœur en train de dormir allongée sur un tapis de sport. Le tout avec son rire communicatif qui ne manquera pas de se répandre chez tous ses fans. Elle se moque alors de sa sœur Ilona en laissant penser qu’elle n’est aussi compétente en sport que nous aurions pu le croire. En effet, la sœur d’Emma Smet pique sûrement un somme à la suite d’exercices physiques éreintants. Mais Emma Smet fera évidement en sorte que les fans n’en aient aucune idée.

Les deux sœurs se taquinent mais elles s’adorent. En effet, Ilona ne sera absolument pas vexée de la blague bon enfant de sa petite sœur. Au contraire, elle va trouver cela vraiment drôle. Tout comme Emma Smet et les fans respectifs des jeunes femmes. Le rire est le ciment des amitiés. Emma Smet et sa sœur sont donc aussi de très bonnes amies.

Une future vengeance sur Emma Smet ?

Emma Smet et sa sœur savent prendre la vie du bon côté. Elles ne se prennent pas la tête avec des broutilles futiles et savent rire de tout. En effet, si elles savent rire d’elles-mêmes, elles n’auront jamais peur du ridicule. Reste à voir de quoi sera faite la vengeance d’Ilona sur sa sœur Emma Smet. En effet, bien qu’elles aient bien rigolé ensemble, il ne faut pas croire que cette histoire en restera là. Entre sœurs les échanges de balle sont interminables. Il faudra donc qu’Ilona réponde à Emma Smet. Les fans attendent avec impatience de savoir à quelle sauce elle sera mangé.

Depuis qu’elles sont toutes petites, elles sont très proches et très complices. C’est donc tout naturel pour les filles d’Estelle Lefébure et de David Hallyday de se faire des blagues de la sorte. Leurs fans adorent et en redemandent. Pourvu alors qu’elles passent encore suffisamment de temps ensemble pendant les vacances d’été. Ainsi, elles ne manqueront pas de partager la suite de leurs aventures sur leurs comptes Instagram respectifs.

C’est donc avec amusement et impatience que les internautes attendent la vengeance d’Ilona. Mais certains imaginent aussi parfaitement qu’Emma Smet soit déjà en train de préparer une nouvelle farce. Laquelle des deux filles de David Hallyday frappera le prochain coup ? Et qui fera rire le plus les abonnés d’Instagram ? Les paris sont ouverts !