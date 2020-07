Emmanuel Macron est-il à bout de force? Une photo de lui le laisse penser qu’il va très mal!

Emmanuel Macron apparaît dans une position étonnante sur un des clichés de lui, délivré dans la presse par sa photographe officielle. Il s’agit de Soizig de la Moissonnière. Dans cette photo, le Président de la République française est assis sur un fauteuil, mais pas de n’importe quelle manière. Il y est assis comme si il se laissait tomber dans le fond de l’assise, complètement avachi. Une posture qui a de quoi surprendre étant donné le « battage » de communication mis en place pour qu’il apparaisse en position de force et de confiance. Cette photo laisse donc penser qu’il est terriblement fatigué par les événements récents.

Emmanuel Macron apparaît dans une posture inhabituelle

Emmanuel Macron a en effet de quoi être épuisé. En plein crise sociale, avec des manifestations récurrentes et de plus en plus suivies, arrive alors une pandémie. Une épidémie mondiale qui le contraint à prendre des décisions fortes très rapidement. Le Président de la République n’aura alors pas eu le temps de souffler entre le mouvement des « Gilets jaunes » et cette crise sanitaire sans précédents. Depuis le début de l’année, et surtout depuis le mois de mars, Emmanuel Macron est toujours au travail. La crise sanitaire suppose en effet une implication de tous les instants. De même qu’une vigilance accrue de la part de tout le gouvernement. Mais ce qui doit le plus lui causer de la fatigue ces derniers jours, c’est la gestion et les négociations autour de l’aspect économique de la crise.

Il se trouve que les membres de l’Union Européenne se réunissaient pour préparer un plan de relance, depuis quelques jours maintenant. Tous les États membres doivent alors faire valoir leurs souverainetés tout en agissant également pour le bien commun de l’Europe. En plein été, le tourisme apparaît comme le vecteur essentiel de relance. Mais la pandémie est toujours là. Et inciter les ressortissants européens à voyager peut sembler contradictoire avec la tentative d’endiguer la pandémie. C’est donc un véritable casse-tête auquel fait face Emmanuel Macron, tout comme ses homologues européens. En effet, il s’agit de protéger la santé des populations tout en protégeant une économie déjà très fragilisée.

Une image qui va faire débat

Le Président de la République vient de s’entourer d’un nouveau gouvernement pour poursuivre cette mission. Jean Castex est alors désigné comme Premier ministre et le remaniement ministériel est acté. La nouvelle équipe du gouvernement saura-t-elle rassurer la population tout en assurant se sécurité ? Allons-nous avoir le droit réellement à de la transparence ? C’est peut-être ce qu’Emmanuel Macron autorise justement en laissant cette photo apparaître au public. En effet, personne d’humain ne peut éviter de se sentir fatigué par de telles circonstances. Il s’agit donc peut-être d’un peu de transparence de la part de notre Président de la République. D’un peu d’humilité et d’humanité qui s’exprime dans cette image. Car dans cette photo de lui, confortablement installé dans son fauteuil, nous pouvons tous nous reconnaître.

Emmanuel Macron se montre sous un jour qui nous permet alors à tous de nous mettre à sa place. Et malgré sa posture peu conventionnelle pour un chef d’État, son visage et son regard sont fermés comme concentrés. Son esprit est toujours tourné vers les problèmes qu’il doit gérer pour les Français et pour l’Europe dans cette photo.

Le Président de la République exprime son épuisement ?

Emmanuel Macron n’était pourtant jamais apparu si usé dans une photo officielle. Cependant, il a forcément affronter des moments de ce genre depuis le début de son mandat. Car personne n’est inépuisable ou capable de se montrer en forme tous les jours. Et cela, quelque soit son rôle ou sa fonction. En effet, nous pouvons tous admettre que la fatigue n’est inconnue de personne. De plus, comment imaginer que la fonction de Président de la République puisse être de tout repos ? Enfin, ajoutons qu’Emmanuel Macron aura rencontré des circonstances pour le moins exceptionnelles depuis le début de son mandat. C’est donc d’autant plus naturel de pouvoir constater son état de fatigue général. Les nuits doivent être courtes pour le Président de la République.

Une vulnérabilité mesurée qui a du sens

Emmanuel Macron accepte donc ici de se montrer vulnérable et cela ne manque pas de faire réagir les Français. Tout le monde ne sera pas d’accord quant à l’interprétation de ces images. Mais dans la grande majorité, il s’agit finalement de reconnaître l’homme sous le costume de Président de la République. Sans pour autant sortir de sa fonction, car c’est bien le chef d’État qui admet se sentir à bout de force par moments. Et il aurait été impensable que cela se passe autrement. Pourtant, certains ne comprendront pas pourquoi cette photo est disponible au public. Nous pensons qu’il s’agissait d’humaniser le rôle et la personne d’Emmanuel Macron. Que le Président de la République ne soit plus autant déconnecté de ses concitoyens.

Une volonté de rapprochement

Emmanuel Macron a effectivement lui-même fait part de cette éloignement entre lui et les Français. Le Président de la République reconnaît cela lors d’un entretien avec Léa Salamé et Gilles Bouleau, l’entretien du 14 juillet. Il reconnaissait que certaines personnes de ses concitoyens avaient une image de lui qui est parfois fausse à cause de sa communication qui admet quelques maladresses. Il tenait donc à se montrer plus proche des Français. À se défaire de cette détestation et à réouvrir le dialogue. Cette photo qui date du 18 juillet dernier tombe donc parfaitement à pic pour soutenir cette nouvelle orientation de sa communication.