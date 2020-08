Emmanuel Macron: Il ne supporte pas le comportement de ce ministre, les raisons?

Emmanuel Macron qui est actuellement en vacances, ne peut pas profiter à fond de ses moments de détente. En effet, le chef de l’état doit être à l’affût des moindres faits et gestes de ses ministres. S’il bichonne parfois ses ministres, Emmanuel Macron n’hésite pas de temps en temps à passer une gueulante pour faire passer des messages. C’est peut-être ce qui a été fait ce mercredi après une polémique invraisemblable. Explications.

Emmanuel Macron : Une polémique invraisemblable

Sébastien Lecornu doit se rendre à La Réunion du 17 au 20 août prochain. Mais avant de s’y rendre, une polémique avait déjà eu lieu. En effet, selon Dan Hastings, un journaliste du Huffington Post, le ministre des Outre-mer aurait refusé de manger local. Une décision difficile à comprendre pour le reporter et sa maman qui devait recevoir le politique : “Ma maman a un restaurant et a reçu une demande de devis d’un cabinet de haut fonctionnaire. Ils lui demandent de faire de la cuisine “sans sauce, type quiche, poisson grillé et quinoa”. Môssieur vient bosser à La Réunion, mais souhaite de la quiche lorraine“.

Update. Le déjeuner est pour le ministre des Outre Mers machin Lec*rnu. Donc il veut bien être notre Ministre mais manger les plats locaux c’est trop. 👀🙄 https://t.co/1QRMcrTgqs — Dan Hastings-நாராயணன் (@danastings) August 12, 2020

Assez en colère, Dan Hastings a fait part de son indignation sur son compte Twitter : “Sur Skype, mon père a les larmes aux yeux en me disant qu’ils ne sont pas “à la hauteur” pour recevoir la délégation ministérielle. Ma mère renchérit : “Je ne sais pas cuisiner comme ça moi”, comme si c’était elle la fautive. Je vais m’énerver“.

Re update. Sur Skype mon père a les larmes aux yeux en me disant qu’ils ne sont pas “à la hauteur” pour recevoir la délégation ministérielle. Ma mère rencherit “Je ne sais pas cuisiner comme ça moi” comme si c’était elle la fautive 😒 Je vais m’énerver. https://t.co/y9ENF9WRwG — Dan Hastings-நாராயணன் (@danastings) August 12, 2020

Une histoire qui se termine bien

Heureusement, cette histoire se termine bien. En effet, le journaliste a déclaré quelques heures plus tard, que tout était arrangé : “On a appelé mes parents. La délégation est ravie de venir déjeuner chez eux et leur demande de faire du local comme d’habitude. Merci Twitter”. Du côté du ministère des Outre-Mer, on affirme que cette rumeur était infondée et qu’il n’y a jamais eu de demande comme celle-ci : “Il n’a évidemment jamais été question de changer le menu de ce restaurant de spécialités locales, comme nous n’avons jamais fait de telles demandes pour les déplacements du ministre dans l’Hexagone ou dans les Outre-mer”.

On a appelé mes parents. La délégation est ravie de venir déjeuner chez eux et leur demandent de faire du local comme d’habitude. Merci Twitter 😇 https://t.co/YUIIaxlWal — Dan Hastings-நாராயணன் (@danastings) August 12, 2020

Mais si c’était faux, pourquoi est-ce qu’il y a eu cette polémique ? Que s’est-il vraiment passé ? Le site Zinfos974 a une première réponse. Tout serait parti d’une demande d’un membre du service de sécurité : Le quiproquo serait parti de la demande des services de la préfecture d’un menu particulier pour l’un des membres du service de sécurité du ministre. De fil en aiguille, l’information aurait été déformée” explique le web média. Le mot de la fin est pour l’entourage de Sébastien Lecornu qui déclare : “Vous pensez vraiment qu’on aurait choisi un restaurant dont la spécialité est la cuisine créole si ça avait été pour ne pas en manger ?“. Fin de la polémique.