Emmanuelle Béart: “Ça a été effroyable” son opération des lèvres, “un acte grave”, elle n’a pas mesuré “les conséquences”

Ce vendredi 14 août 2020, Emmanuel Béart célèbre ses 57 ans. Toujours fidèle à elle-même, elle reste une femme engagée dans plusieurs causes. Et l’une des plus étonnantes, c’est la lutte contre la chirurgie esthétique. A 27 ans, l’actrice avait refait sa bouche. Depuis, elle regrette son choix pour “cet acte grave” et “loupé”.

Emmanuelle Béart a participé récemment à la réalisation d’un album de reprises de chansons de son père Guy Béart. Son père mort en 2015 était un auteur-compositeur-interprète français mais également producteur et présentateur-animateur d’émissions télévisées. Révélée en 1986 dans le film Manon des sources de Claude Berri qui lui permet de décrocher le César du meilleur second rôle, Emmanuelle Béart ne cache rien de ses erreurs à la presse.

Une chirurgie des lèvres “loupée”

Il est vrai qu’il est difficile de voiler le fait qu’elle a eu recours à la chirurgie esthétique puisque sa bouche a été complètement transformée en 1990. Elle avait alors 27 ans. Emmanuelle Béart a donc choisi d’assumer ses mauvais choix. C’est ainsi qu’elle se confiait au quotidien Le Monde, en 2012 : “J’ai fait refaire ma bouche à l’âge de 27 ans. Ce n’est une énigme pour personne, c’est loupé”. L’actrice aurait vécu un véritable cauchemar après l’opération. Elle continue de se livrer au journaliste : “Evidemment, si ma bouche m’avait plu, je n’aurais jamais eu envie de la refaire. Mais, franchement, je ne suis pas près d’y retourner, parce que j’ai eu un tel choc, avec tout ça, et sous le regard des autres. Ça a été effroyable.”

Emmanuelle Béart

Emmanuelle Béart n’a pas eu recours qu’à une seule opération de chirurgie esthétique. Au micro de RTL, elle énumérait ses nombreuses interventions esthétiques. “Je pense que j’en suis à mon troisième lifting, quatrième Botox. Qu’est-ce que vous voulez que je dise, je ne vais quand même pas montrer si j’ai des cicatrices ou pas. Je montre ma gueule tout le temps, qu’ils la regardent et puis s’ils pensent vraiment que je suis liftée, botoxée, c’est leur problème,” avait-elle dit pour exprimer son mécontentement sur le regard des autres.

Mais aujourd’hui, l’ex- de Daniel Auteuil pense que cette expérience douloureuse peut permettre à d’autres personnes d’éviter la même erreur. : “Si quelqu’un, homme ou femme, refait quelque chose, c’est parce que, pour une raison qui ne regarde personne, il n’arrive pas à vivre avec, et que cette partie de son corps ne lui est plus supportable. Alors, soit on est aidé et on a la force de la combattre, soit on y va, et on passe à l’acte. J’ai entendu des témoignages de femmes disant que ça leur avait rendu la vie plus jolie, plus facile. Tant mieux. Il y en a d’autres que ça a profondément affectées, et je fais plutôt partie de celles-là.” avait-elle confié au monde.

Emmanuelle Béart le dit avec force : “Je suis contre la chirurgie esthétique. Parce que c’est un acte grave, dont on n’évalue pas forcément les conséquences“. Quant aux moqueries dont elle fait l’objet, elle a réussi à les ignorer : « Il y a un âge pour être choquée de ce que les gens disent de vous, puis il y a un âge où il y a un sourire, heureusement. » Une bonne philosophie !

Alix Brun