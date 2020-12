Emmanuelle Béart: découvrez ce lien familial qui l’unit à Patrick Bruel!

Même s’il y a peu de chance qu’Emmanuelle Béart réveillonne cette année avec Patrick Bruel, cela a déjà eu lieu par le passé. Car l’actrice et le chanteur ont été uni par des liens familiaux qui continuent à perdurer. Découvrez comment ils font partie de la même famille, ou presque !

Emmanuelle Béart a beaucoup d’affection pour Patrick Bruel, qui n’était autre que son beau-frère. “Je me suis attachée à lui, je me sens attachée à lui, a-t-elle assuré dans le documentaire Itinéraire d’un surdoué, diffusé sur W9 le jeudi 10 décembre 2020. “Parce qu’on a des liens familiaux. Je pense qu’il a la même chose. Il y a de la tendresse. Il y a une grande, grande tendresse l’un pour l’autre, je crois.” a ainsi expliqué l’interprète de Manon des sources.

View this post on Instagram A post shared by Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart)

En effet, Emmanuelle Béart a vécu avec David Moreau, compositeur de musique et le frère de Patrick Bruel. Ensemble, le couple a donné naissance à Yohann, aujourd’hui âgé de 14 ans, qui figure parmi les trois enfants de l’actrice. Cette dernière élève également Nelly, née en 1992 et fille de Daniel Auteuil, ainsi que Sural, adopté en 2009 avec son mari actuel, Michael Cohen.

Lorsqu’elle vivait en couple avec David Moreau, Emmanuelle Béart passait beaucoup de temps avec Patrick Bruel. Les liens qu’ils ont tissé à l’époque n’ont pas disparu. Ainsi, Emmanuelle Béart a participé l’album Entre deux. Elle a en effet a posé sa voix sur le titre Où sont tous mes amants ? avec Sandrine Kiberlain. Même si elle a aujourd’hui tourné la page avec le compositeur de musique, Emmanuelle Béart n’oublie pas que Patrick Bruel reste l’oncle de son fils.

Engagée une nouvelle fois auprès des réfugiés

“Il y a une urgence sociale et démocratique”. Dans les colonnes du magazine Elle, Emmanuelle Béart a pris la parole pour crier sa colère. Elle se révolte contre l’évacuation violente du camp de migrants place de la République à Paris, le 23 novembre dernier. “J’ai eu un sentiment d’une grande violence, une envie de hurler.”

View this post on Instagram A post shared by Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart)

L’actrice déplore que “depuis des décennies nous pleurons devant la brutalité de ces situations, de ces gestes, de ces images, et pourtant rien de bouge”. “Non seulement nous laissons mourir à nos portes des milliers de personnes, mais aussi nous les laissons errer dans nos rues d’une façon tout à fait indigne, sans toit, sans soins, sans éducation, pour les mineurs, la faim souvent au ventre et sans protection aucune. Nous les déshumanisons par manque de projet et de vision politique”, continue-t-elle.

Auprès des sans-papiers de l’église Saint-Bernard, en 1996

En aout 1996, la maman de Yohann avait pris la défense de personnes sans-papiers. Ces dernières avaient trouvé réfuge dans l’église Saint-Bernard, dans le XVIIIème arrondissement à Paris. Les médias avaient alors médiatisé sa lutte. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous nous en rappelons encore. Mais la police avait fini par déloger les personnes sans-papiers. En 2020, la quinquagénaire n’a pas perdu sa fougue. “Il est urgent d’avoir des structures d’accueil dignes de ce nom, et de pouvoir orienter, veiller à ce que toute personne puisse avoir accès à ses droits fondamentaux ! Et par la suite intégrer ceux qui resteront”, indique-t-elle.