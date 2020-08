Emmanuelle Rivassoux impressionne son mari dans sa tenue spéciale “Reine du shopping”

Emmanuelle Rivassoux participe cette semaine à la célèbre émission de Cristina Cordula, Les Reines du shopping. Et le 26 août dernier, c’est à son tour de défiler devant les autres participantes. Une émission bien particulière car toutes les invités sont célèbres et participent au nom d’une association. Pour Emmanuelle Rivassoux, il s’agit de recoller des fonds pour l’association Sauve ton bourbon & cie. Une association, qui lutte contre l’abandon des animaux sur l’île de la Réunion, dont elle est la marraine et son mari, le parrain. Le mari d’Emmanuelle Rivassoux l’assistait lors de sa séance de shopping. Gilles Luka perd ses mots en la voyant sortir de la cabine d’essayage dans un pantalon très près du corps.

Emmanuelle Rivassoux est toujours aussi incroyable aux yeux de son mari

Emmanuelle Rivassoux est une décoratrice d’intérieur bien connue de la télévision française. En effet, elle participe notamment à l’émission de Stéphane Plaza, Maison à vendre. C’est elle qui vient faire en sorte de donner un coup de frais à la décoration des maisons en vente. Elle permet notamment aux futurs acheteurs de se projeter dans la maison, ce qui favorise leurs décisions de faire une offre.

Dans cette édition très spéciale des Reines du shopping, Emmanuelle Rivassoux affronte des candidats non moins célèbres. Parmi lesquelles Hapsatou Sy, Julie Zenatti, Roseline Bachelot et Julia Vignali. Gilles Luke, le mari d’Emmanuelle Rivassoux depuis plus de 20 ans, est lui aussi un atout pour l’émission. En effet, il s’agit d’un DJ très connu dans le monde de la télévision. Il est notamment l’un des fondateurs d’Ocean Drive, le collectif qui crée le générique de la Star Academy ainsi que celui des Anges de la télé-réalité.

Ce dernier participait donc à la séquence shopping de son épouse. Emmanuelle Rivassoux a beau côtoyer son mari depuis plus de 20 ans, il va tomber raide dingue de la tenue qu’elle va choisir d’essayer. En effet, il perd son vocabulaire tant il est impressionné par la beauté de sa femme. Comme quoi, la mariage n’empêche pas les surprises dans un couple.

La prestation de la décoratrice d’intérieur dans Les Reines du shopping

Pourtant, ce ne sera pas la tenue qu’elle portait lors de son défilé. Au lieu du pantalon qui épousait ses formes à la perfection, elle choisira de porter une bien belle robe. Et ce choix s’avère payant lorsqu’elle reçoit sa note finale. En effet, Emmanuelle Rivassoux prend le devant de la compétition avec une note supérieure à 16/20.

Mais rien n’est encore joué. Il reste à voir ce que vont faire les autres candidates avant d’espérer remporter de l’argent pour Sauve ton bourbon & cie.