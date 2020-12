En à peine une heure, ce cliché de Jade Hallyday (inédit) fait exploser les Liks sur insta…

Jade Hallyday partage une nouvelle publication qui fait encore polémique. Sur son compte Instagram, l’adolescente de 16 ans aime se fair tirer le portrait. Mais le fait qu’elle pose si souvent en petite tenue agace nombreux de ses abonnés. Néanmoins, voilà de quoi informer ses fans, et ceux du clan Hallyday en général, que les vacances commencent. En effet, c’est à Saint-Barthélémy que Laeticia Hallyday et ses filles sont de retour. La maman de Joy et de Jade Hallyday a cependant préféré partager une publication pour rendre hommage à son défunt mari. Car le 5 décembre dernier était la date anniversaire des trois ans de la mort de Johnny Hallyday. LDPeople vous raconte toute cette activité Instagram en détails.

Jade Hallyday joue les vedettes sur Instagram

Jade Hallyday aime prendre la pose à son avantage sur les réseaux sociaux. Que cela soit sur TikTok ou sur Instagram, l’adolescente de 16 ans maîtrise son sujet. Et peut-être même un peu trop au goût de certains de ses fans. En effet, c’est dans des petites tenues ou dans des maillots de bain que la fille aînée de Laeticia et de Johnny Hallyday se présente le plus souvent à ses fans. De quoi donc faire dire à certains qu’elle manque de pudeur ou de décence. Des propos qui ne semblent pas affecter Jade Hallyday qui continue à faire ce que bon lui semble.

Alors que des internautes en colère vont même jusqu’à interpeller sa mère pour qu’elle agisse en conséquence, Laeticia Hallyday a bien d’autres choses qui la préoccupent. En effet, si Jade Hallyday souhaite s’exposer ainsi sur les réseaux sociaux, cela la regarde. D’autant qu’elle ne fasse rien de différent que les autres jeunes filles de son âge. La maman de Joy et de Jade Hallyday avait de toute façon l’esprit ailleurs ses derniers jours. Car le 5 décembre dernier était le troisième anniversaire du décès de la légende de la chanson.

L’anniversaire du décès de Johnny Hallyday est dans toutes les pensées

Un jour douloureux qui rappelle à tous l’absence de cet être exceptionnel parti trop tôt. Toute la rédaction de LDPeople adresse ses vœux à la famille de Johnny Hallyday. Mais aussi à tous ses fans qui tentent d’avancer malgré la peine. Aussi, la publication de Laeticia est bien différente de celle de Jade Hallyday. Car si la fille ainée prend la pose en bikini, profitant de l’instant présent, la mère est plutôt dans la nostalgie. En revanche, c’est une note d’espoir qui ponctue ce beau message partagé avec ses abonnés sur Instagram. L’espoir de croire que Johnny Hallyday est une étoile dans le ciel et qu’il veille sur ceux qui l’aiment.

Jade Hallyday profite peut-être de Saint-Barthélémy en prenant la pose avec son amie sur les réseaux sociaux, mais il est certain qu’elle pense aussi à son père. Les réseaux sociaux sont des exutoires pour les jeunes gens de son âge. Une façon d’échapper au réel un instant et de rêver. Et qui pourrait le lui reprocher en des temps si difficiles ?