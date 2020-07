En pleine interview, cette participante de Tv-réalité laisse échapper ses tétons!

Au beau milieu d’une interview réalisée par Sam Zirah, une candidate de téléréalité, dévoile devant les yeux ébahis des téléspectateurs, sa poitrine.

Alors que de nombreuses vedettes de téléréalité défilent en interview régulièrement pour répondre aux questions de l’intervieweur dans son émission En toute intimité, c’était cette fois-ci autour de Sarah Martins, découverte dans Game of Love sur NRJ12 de se prêter au jeu des questions-réponses. La jeune femme qui s’est également fait connaître pour ses participations à Friends Trip 4, aux Anges 10 et aux Vacances des Anges saison 3, semblait véritablement heureuse d’être sur le plateau en interview, et est apparue dans une jolie tenue noire avec un décolleté plongeant et des cuissardes dans un style mettant en valeur ses courbes et sa beauté. Alors que Sam Zirah l’interrogeait sur la meilleure manière de prendre une photo destinée à être publiée sur Instagram, Sarah y allait de ses conseils pour réussir à coup sûr un cliché à partager sur les réseaux sociaux.

Si selon elle, il existe trois règles pour réussir à mettre en valeur le sujet lors d’une prise de vue, c’est-à-dire avant tout un bon appareil photo ou un téléphone de bonne qualité, elle revenait également sur l’importance d’adopter un cadrage précis et d’accorder une grande attention à la lumière. Elle explique aussi l’importance de la pause et de paraître naturelle. Mais à force de donner des conseils sur la manière de se tenir sur un selfie ou sur un cliché, Sarah Martins avait visiblement oublié comment se tenir devant les caméras, et au fur et à mesure que l’émission avançait, on pouvait remarquer que les bretelles de sa robe commençaient à glisser de plus en plus.

Jusqu’au moment fatidique où plus rien ne retenait l’étoffe, et que l’absence totale de tissu laisse apparaître complètement sa généreuse poitrine. Alors que Sam lui fait remarquer par plusieurs gestes que visiblement, il y avait un problème, Sarah Martins ne semblait pas tout de suite réaliser ce qui était en train de se produire. Se rendant bien compte que quelque chose n’allait pas, elle réalise tout à coup » Oh non il ne s’est pas passé ça en direct, quoi !!! « .

Mais il en fallait plus pour choquer l’intervieweur, qui lors de ses séances, a vu réellement bien pire. Comme lorsque Melanight présente sur le plateau avait, elle, dévoilée l’intégralité de son intimité en insistant sur le fait qu’elle était parfaitement épilée. Très amusé, Sam Zirah avait alors commenté le spectacle » C’est marrant il y a des couleurs différentes. Il y a un camaïeu de beiges « , avant de préciser que cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas vu une intimité féminine.

Pour le célèbre youtubeur et présentateur de En toute intimité, l’émission semble réellement n’avoir jamais aussi bien porté son nom. Une séquence qui comptera encore probablement un nombre incroyable de vues pour les plusieurs millions d’abonnés de Sam qui est devenu, depuis 2015, une véritable star du web. Afin d’expliquer ce succès, il vient de publier un livre intitulé » Pour devenir qui je suis ! Les révélations du youtubeur au million d’abonnés » qui lui aussi a connu un grand succès auprès de ses fans.