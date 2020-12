Enjoy Phoenix magnifique, en Legging super moulant (Wow) Sublime!

Ce lundi 21 décembre, Enjoy Phoenix a fait une annonce sur son compte Instagram. En effet, la jeune femme a déclaré qu’elle allait enfin reprendre le sport, après quelques semaines d’arrêt. LD people va vous en dire plus dans cet article.

Enjoy Phoenix prête à recommencer le sport

Plutôt très active sur les réseaux sociaux, Enjoy Phoenix a l’habitude de dévoiler l’ensemble de son quotidien. Ce lundi 21 décembre, la jeune femme a déclaré qu’elle allait reprendre le sport : “Bon clairement, depuis le début décembre, je n’ai pas spécialement eu le temps de faire du sport […] J’avoue que j’étais un petit peu démotivée en cette fin d’année” commence-t-elle par dire.

Elle poursuit son propos en indiquant qu’elle allait s’y remettre dans une forêt : “Donc aujourd’hui, je me remotive et on va aller faire du sport dans une forêt“. Si la reprise du sport fait plaisir à ses fans, sa tenue n’y est pas pour rien. En effet, Enjoy Phoenix vient tout juste de se dévoiler dans sa toute nouvelle tenue sportive, qui va faire rougir tout le monde sur les réseaux sociaux. En tout cas, la rédaction de LD People adore cette tenue. Et vous qu’en pensez-vous ?

Enjoy Phoenix en couple avec le DJ belge Henri PFR

C’est sur son compte Instagram, par le biais d’une photo, que Enjoy Phoenix a officialisé sa relation avec le DJ belge Henri PFR : “J’ai été frileuse à l’idée de vous partager davantage ma relation par ce que ça n’a pas toujours été fait de la bonne manière auparavant et que ça m’a causé du tord. Aujourd’hui je suis la plus heureuse, par ce que je vis ma meilleure vie avec cette personne qui est à la fois mon mec mais aussi mon meilleur ami” a-t-elle notamment commencé par dire.

EnjoyPhoenix : en couple avec Henri PFR, la youtubeuse se livre sur leur relation https://t.co/trt8IFO0zt — Actu (@republiquedujap) November 20, 2020

Enjoy Phoenix poursuit son propos et indique qu’elle avait envie de montrer qu’elle était heureuse et qu’elle avait besoin de partager son bonheur avec ses fans : “Même si vous n’allez pas le voir souvent, j’avais quand même envie de poster cette photo que j’aime tant. Parce que j’aime partager avec vous ces instants de joie et de bonheur, et que ça fait partie de ma vie. Merci d’ailleurs pour tous ces messages bienveillants à ce sujet que je reçois depuis des mois, effectivement j’ai changé, mais ça n’aurait jamais été possible sans lui“. La rédaction de LD People aime ce genre d’histoire en tout cas., vous aussi ?