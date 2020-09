Énora Malagré a 10 Kg de plus dans Fort Boyard, elle sort ses griffes et répond !

Énora Malagré s’insurge de voir que les journaux mettent en avant les critiques qu’elle reçoit sur Twitter. En effet, elle s’offusque car elle a surtout vu ses fans la soutenir. En revanche, pendant son passage à la télévision, dans Fort Boyard, des téléspectateurs peu scrupuleux ont décidé de la pointer du doigt pour son poids. Un procédé qui n’est jamais agréable. Découvrez les messages critiques à propos d’Enora Malagré, ainsi que sa réponse et les messages de twittos qui décident de prendre sa défense.

Enora Malagré se retrouve au cœur des débats pendant son passage dans Fort Boyard

Enora Malagré participait à Fort Boyard pour passer à la télévision le 29 août dernier. Participer à Fort Boyard est toujours un événement car c’est l’occasion de divertir un public tout en révoltant des fonds pour une association. Pour Enora Malagré, c’est la quatrième fois qu’elle participe et elle n’en est pas peu fière. D’autant que cette année fut compliquée pour elle. Niveau santé, Enora Malagré a bien cru ne pas pouvoir fournir autant d’efforts. Mais elle fonce et réussit son pari. Avec ses camarades, elle empoche plus de 9 000 euros pour l’association Rose Up. Il s’agit d’une association qui accompagne les femmes atteintes par le cancer. Une émission haute en couleur qui se termine sur une note d’espoir.

Elle ne se laisse pas faire et avec elle, des centaines de personnes viennent en soutien

Cependant, Enora Malagré va attirer l’attention des utilisateurs de Twitter pour une autre raison que son altruisme ou encore son engagement physique. En effet, des internautes peu scrupuleux ne vont parler que de sa prise de poids. Et les remarques à ce sujet ne seront pas tendres du tout. Cependant, d’autres internautes prendront sa défense. Soit parce qu’ils sont des fans d’Enora Malagré, soit parce qu’ils ne tolèrent pas que l’on attaque une personne sur son physique. D’autant que la prise de poids d’Enora Malagré est l’une des conséquences de son traitement médical pour l’endométriose. Alors vraiment, elle aurait pu se passer de certains commentaires assassins. Enora Malagré se défend d’ailleurs dès les lendemain après la parution de l’article de Voici à ce propos.

Alors @voici qui ment en prétendant que j ai subit les foudres des twittos après fort boyard , ç est faux !Lâchez moi !Et les élégants qui ont noté ma prise de poids !J ai pris 10kg à cause d un traitement atroce et je vs dis M…..! J en bave assez merci ! — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) August 30, 2020

Pour la soutenir depuis la vieille de son message, les internautes multiplient les tweets pour contrer ceux qui n’ont que le poids d’Enora Malagré à la bouche. En effet, Twitter peut souvent être le théâtre de querelles ou de lynchage, mais c’est aussi un endroit où la solidarité se démontre plus d’une fois.

Gardez juste à l’esprit qu’Enora est atteinte d’endométriose, sa prise de poids a surement un lien avec ça, si on pouvait éviter de juger les gens sur leur physique sans savoir ce par quoi ils passent, on aura fait un grand pas #FortBoyard — 🙉🙊 (@steelaandv__) August 29, 2020

BON EH LES GENS ? CA SUFFIT LES INSULTES SUR LE PHYSIQUE D’ENORA LA! Enora est comme elle est ! Juger, insulter sur le physique c’est juste INACCEPTABLE ! Moi non plus je ne suis pas fan d’Enora mais ce n’est pas pour autant que je l’insulte! Elle est hyper mince en+! #FortBoyard — Cam(ille) La Grande (@grande_cam) August 29, 2020

Je n’apprécie pas beaucoup #Enora mais en tant que femme, elle a tout mon soutien dans son combat contre l’endométriose. Elle a grossi, oui, à cause d’un traitement hormonal … Alors les remarques à 2 balles, vraiment pas sympas #FortBoyard — Michèle (@famifga) August 29, 2020

Que vous n’aimiez pas Enora c’est une chose mais les commentaires désagréables sur son physique ça c’est pathétique #FortBoyard — Manon 🦁 (@Oxygonee) August 29, 2020

Enora Malagré combat une maladie difficile à vivre au quotidien

Qu’ils s’agissent de fans ou non, des dizaines de personnes viennent défendre Enora Malagré sous le feu des critiques. Et il faut dire que l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste est habituée à faire débat sur les réseaux sociaux. Aussi, elle peut être fière d’avoir su faire grimper les audiences de Fort Boyard pour son passage. En effet, plus de 15% du public était au rendez-vous.

Enfin, ceux qui apprécient Enora Malagré savent que son combat est rude. L’endométriose est une maladie trop peu reconnue qui engendre des souffrances au delà du physique. Car souvent, c’est une entrave à la possibilité de concevoir un enfant. Enora Malagré a d’ailleurs l’intention d’adopter un enfant car elle vent d’avoir 40 ans et voit son rêve de tomber enceinte de plus en plus compromis.

Voir cette publication sur Instagram Guérir de tout ❤️. Bisous à vous #enapeusenteur Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre) le 26 Juil. 2020 à 10 :34 PDT

Une source d’inspiration pour beaucoup

Enora Malagré fait preuve d’une force de caractère qui ne manquera pas d’en inspirer plus d’un. En effet, malgré ses 40 ans, elle a toujours autant la pêche et son énergie débordante lui vaut de recevoir le soutien de milliers de personnes. Seulement, sur Instagram, ce sont 445 000 personnes qui suivent ses aventures. Lorsqu’ils ont appris qu’elle serait présente dans Fort Boyard, ils ont pris leurs soirées pour ne rien manquer de ses exploits. Et outres les personne qui n’ont rien eu de mieux à faire que de souligner sa prise de poids, Enora Malagré peut compter sur des fans empreints de bienveillance à son égard. Même au delà de ses fans, des internautes se sont mobilisés pour prendre sa défense.

L’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste n’a pas finit de faire parler d’elle sur internet. Et c’est tant mieux car c’est l’occasion de s’intéresser aux messages qu’elle véhicule sur les réseaux sociaux. Soit des messages de solidarité, de paix et d’amour, de la part d’une jeune femme qui n’a pas froid aux yeux et qui donne de sa personne pour de nobles causes.