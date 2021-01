Enora Malagré balance les “gros porcs bien mariés” qui l’ont draguée dans TPMP

“Touche pas à mon poste”, c’est du passé pour Enora Malagré. Cela fait maintenant quatre ans que la quadragénaire a quitté le plateau de C8. Et c’est bien pour cette raison qu’aujourd’hui, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna n’a aucun mal à sortir les vieux dossiers. Dans son viseur : certains invités de Cyril Hanouna. Ces derniers n’hésitaient pas à la draguer ouvertement. Et surtout lourdement, bien qu’ils étaient mariés !

Les téléspectateurs ont suivi ses chroniques sur C8 pendant sept ans. Mais en 2017, Enora Malagré a décidé de quitter Touche pas à mon poste. Aujourd’hui, dans l’émission Jarry Show de l’humoriste Jarry sur YouTube, la belle blonde raconte ses déboires face à des hommes au comportement déplacé.

Une carrière loin de Cyril Hanouna

Il est loin le temps où Enora Malagré officiait comme chroniqueuse dans l’ombre de Cyril Hanouna. En effet, la jeune femme peut se féliciter aujourd’hui d’avoir mener sa carrière d’une main de maître. Elle a mené de très beaux projets comme son média La Women Trend Family (WTF). Elle a également foulé les planches du théâtre dans la pièce “La Dame de chez Maxim”. Enfin, elle s’est même essayée à la radio!

Source : Instagram @enoramalagre

Dans sa vie privée, elle semble avoir trouvé l’âme sœur aux côtés d’Hugo. L’ancien graffeur travaille comme pigiste pour le prestigieux Beaux-Arts Magazine. Il est même commissaire d’exposition au Palais de Tokyo ! Enora Malagré a émis le souhait de devenir maman prochainement. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte d’en savoir plus !

“Ce ne sont pas des petites stars mais du gros level.”

Lorsqu’elle travaillait avec le trublion du PAF, Enora Malagré a été abordée par de nombreux invités. Il y a eu d’abord une femme qui lui a fait des avances. Mais surtout des hommes ! “Je dirai, sans te mentir, une bonne dizaine. Et ce ne sont pas des petites stars mais du gros level, des gros porcs bien mariés“, a-t-elle ainsi révélé à l’humoriste Jarry dans l’émission Jarry Show sur YouTube. Évidemment, Enora Malagré précise qu’elle se sent en “très colère” face à ces comportements inexcusables.

Jarry a voulu savoir s’il lui était arrivé de donner suite à de telles propositions. Sa réponse a été catégorique. “Mais ça ne va pas ou quoi ? Déjà je trouve ça d’une outrecuidance, je trouve que c’est dégueulasse. C’est hallucinant de se permettre cela“, a-t-elle répondu net.

Source : Instagram @enoramalagre

Et de poursuivre : “En plus, j’en ai eu un qui est je crois habitué, qui enchaîne beaucoup de conquêtes. Il est marié et il ne comprenait pas que je puisse dire ‘non’, a-t-elle précisé. “Il m’a sorti cette phrase : ‘Mais enfin, quand même ! Sur le plateau avec ton gros décolleté, je pensais que tu étais méga open.‘” Sans pouvoir donner le nom de cet homme, Enora Malagré donne quand même un indice : “C’est un comédien et un chanteur.”

Malheureusement, “il y en a eu plus d’un“, conclut-elle. “Et encore, je ne suis pas Sharon Stone. T’imagines les animatrices bombasses de la télé ce qu’elle se reçoivent…“