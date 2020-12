Enora Malagré dézinguée par Camille Cerf, sa réponse est très direct et cash

Décidément, ce n’est pas la première fois qu’Enora Malagré affirme ne pas être fan de l’élection Miss France. En effet, le 100e anniversaire du célèbre concours a eu lieu ce samedi 19 décembre 2020. Dès lors, l’ancienne chroniqueuse de TPMP profite de l’occasion pour dire tout ce qu’elle pense du show annuel. Cependant, Camille Cerf n’a pas semblé apprécier les jugements apportés par la belle blonde. Aussi, l’ancienne Miss France lui répond sur les réseaux sociaux. LD People revient sur cet échange loin d’être amical…

Enora Malagré : l’élection Miss France, digne d’un autre âge !

Un jugement sans appel

Ce samedi 19 décembre dernier, le concours Miss France fêtait ses 100 ans. Après une élection très disputée, Amandine Petit a finalement remporté la couronne tant convoitée. Une fois de plus, un grand nombre de téléspectateurs était devant leur écran pour suivre la cérémonie. Pourtant, Enora Malagré ne semble pas très en accord avec cette institution devenue centenaire. Ainsi, la jeune femme profite de l’occasion pour donner son avis sur ce concours de beauté. Et elle ne mâche pas ses mots !

” Depuis cent ans, ce concours distille dans la tête de nos petites filles que la femme est valorisée par son physique. La femme potiche qui doit bien se comporter “. Mais cette publication n’est visiblement pas du goût de Camille Cerf. Dès lors, elle y va aussi de son commentaire. ” En même temps on s’en fiche un peu de l’avis d’Enora Malagré non ? “. Un véritable clash semble donc se dessiner. LD People vous explique comment l’ancienne chroniqueuse de TPMP a réagi.

Deux femmes loin d’être sur la même longueur d’onde

Tous les téléspectateurs de C8 connaissent bien Enora Malagré. Ils sont donc habitués à son franc-parler. Ainsi, il n’est pas difficile d’imaginer quelle va être sa réaction. Bien décidée à poursuivre son combat, Enora Malagré ne tarde pas à poursuivre cette conversation avec Camille Cerf. D’ailleurs, elle s’étonne d’être lue par l’ancienne Miss France. ” Si tu t’en fous de mon avis chère Camille Cerf, pourquoi tu le commentes ? “. Mais pour Enora Malagré, le problème est visiblement ailleurs. Car ce n’est pas la première fois qu’elle s’en prend aux concours Miss France. Selon elle, l’élection de la plus belle femme de France véhicule une mauvaise image de la gent féminine. Ainsi, Enora Malagré publie les conditions d’adhésion à l’élection pour donner du corps à son propos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre)

Pour participer au concours Miss France, les candidates doivent effectivement répondre à certaines obligations. Par exemple, elles doivent toutes mesurer au moins un 1 m 70. Elles ne doivent être aucun tatouage et être libres. En effet, Enora Malagré rappelle par ce texte qu’une Miss France ne peut ni être mariée ni être pacsée. De plus, elle ne peut être mère. Dès lors, pour l’ancienne chroniqueuse et journaliste, il s’agit d’une véritable discrimination. Pourtant, Camille Cerf comme d’autres Miss France ne semblent pas d’accord avec cette vision. Car pour la plupart d’entre elles, c’est un véritable rêve qui se réalise lors de l’élection. En définitive, il existe véritablement deux visions qui s’opposent. Chacun se fera donc son avis. En tout cas, celui d’Enora Malagré est particulièrement très clair !