Enora Malagré s’emporte et « dézingue violemment » les influenceurs, elle dénonce leur égo sur-dimensionné

Enora Malagré est une chroniqueuse française. Elle est bien connue pour des interventions directes et sincères, à la radio comme à la télévision. Ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, elle séduit ses fans par sa franchise notamment. Et l’actualité du moment révolte Enora Malagré. Il est hors de question de ne pas réagir et elle fait savoir ce qu’elle pense de ceux qui gardent le silence alors qu’ils pourraient faire changer les mentalités. Son coup de sang est remarqué sur la toile.

Enora Malagré s’emporte sur Instagram

Enora Malagré est une personne qui s’engage pour ce en quoi elle croit. Et il est clair que le racisme ne doit pas faire partie de ce monde. C’est un fléau latent dans nos sociétés, trop souvent mis sous silence. L’actualité la pousse à prendre position de façon forte. En effet, la mort tragique de Gorge Floyd émeut le monde entier. Un homme de couleur est mort suite à un contrôle de police injustement musclé. L’intervention policière a été filmé et le policier responsable de sa mort est aujourd’hui écroué. Mais les faits de ce genre ne sont pas rares. Aux États-Unis surtout, mais c’est malheureusement le cas dans beaucoup de pays du monde, les personnes de couleur sont stigmatisées et craignent pour leurs vies. Le cas de George Floyd devient alors un emblème.

Des manifestations se mobilisent dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux ou dans les rues, son nom est clamé pour demander justice. Son arrestation a été filmée et elle se retrouve sur internet. Les images sont extrêmement choquantes. George Floyd est mis à terre. Il est maintenu de force au sol par plusieurs policiers. Un des agents des forces de l’ordre a carrément son genou sur la gorge de George Floyd. Avant de perdre la vie, il supplie à plusieurs reprises les policiers qui le maltraitent. Il répète avoir mal et ne plus pouvoir respirer. Mais ces propos ne sont pas écoutés même si ils sont entendus. Sous les appuis multiples des différents policiers, George Floyd finit par perdre la vie. Une vidéo traumatisante qui met le feu aux poudres. Car les faits de la sorte ne sont malheureusement pas des faits isolés.

Enora Malagré rejoint les mouvements qui dénoncent les actes racistes

Des mouvements se forment pour dénoncer cet acte scandaleux. D’abord des manifestations à Minneapolis. Puis surtout sur les réseaux sociaux. Les personnes d’influence, qui comptent de nombreux abonnés à leurs comptes Instagram par exemple, prenez la parole. Car il ne suffit plus de ne pas être raciste. Il faut dénoncer ceux qui le sont. Le principe est d’agir pour ne plus laisser faire. Car quelque soit notre couleur de peau, nous sommes tous humains et devront rester solidaires. Impossible de constater dans réagir de tels actions. Non seulement George Floyd mérite justice mais toutes les personnes de couleur doivent pouvoir se sentir en sécurité. Et pour cela, tout le monde doit faire savoir que ces actes sont intolérables.

Enora Malagré fait partie de ceux qui ont choisi de mettre en lumière ce phénomène et de condamner les actes racistes. Sur Instagram, elle partage des images et des témoignages qui prennent aux tripes. Comme ce chant de jeune homme de couleur qui déplore les attaques racistes. Il chante pour dire qu’il veut juste vivre en paix et ne pas avoir peur pour sa vie.

Nous avons tous un rôle à jouer

Enora Malagré relaye aussi une vidéo d’une manifestation qui prend place aux États-Unis. Et les images parlent d’elles-mêmes. Comme le souligne Enora Malagré, la vidéo se passe de commentaires. Ce sont des centaines de personnes qui s’allongent que le sol dans la position dans laquelle est mort George Floyd. Elles s’allongent et scandent ensemble « je ne peux pas respirer ». Une phrase que George Floyd a répété plusieurs fois avant de mourir sous le poids des policiers qui le maintenaient au sol.

Il faut montrer et clamer haut et fort que ces actes sont impardonnables

Enora Malagré est bouleversée par cette actualité terrible. Elle ne peut pas rester les bras croisés devant un tel drame. Et Enora Malagré ne comprend pas comment certaines personnes peuvent rester insensibles devant ses actes. Ceux qui n’en parlent pas deviennent alors des coupables et des complices. Surtout lorsque ce sont des personnes qui auraient la possibilité de toucher un large public. Enora Malagré dénonce alors ceux qui se font appelé influenceurs et qui ne bougent pas le petit doigt. Dans une story Instagram, elle attaque directement les personnes qui peuvent rester immobiles sans avoir mauvaise conscience. Et comme à son habitude, Enora Malagré ne mâche pas ses mots lorsqu’elle est en colère.

Les influenceurs égocentriques sont inutiles à la société selon Enora Malagré

Pour Enora Malagré, les personnes qui ont des milliers de fans ont aujourd’hui un rôle important à jouer. Au lieu de se contempler et de se faire admirer, ils ont le devoir de faire savoir au monde qu’ils condamnent les actes racistes. Car la notoriété peut être utile aux autres si elle est bien utilisée. Avec des milliers de fans qui partagent leurs contenus, les influenceurs populaires se doivent de relayer les messages importants. D’autant qu’il s’agit d’un message d’amour, de paix et de fraternité. Les actes gratuits et cruels envers les personnes de couleur n’ont pas lieu d’être. Pour qu’ils cessent il faut avoir le courage de les dénoncer. Pourtant, certaines personnes font leur possible pour rester le plus loin possible des polémique. Et à ceux-là, Enora Malagré à aussi quelque chose à dire.

Pour Enora Malgré, il est essentiel d’être acteur du monde pour qu’il change. C’est cela être citoyen. En tant que spectateur, nous ne faisons que cautionner ce qui fait le monde. Et après cela, pour le changer i les suffit pas de se plaindre. Il faut perte le changement que nous voulons voir dans le monde. C’est donc bien par les actes que nous avons tous le pouvoir de participer aux changements. Alors à ceux qui pensent qu’il est plus prudent de rester loin des polémiques, Enora Malagré explique que c’est de l’indifférence et de l’égoïsme pur et simple. Des opinions tranchées qui n’ont pas finit de faire parler d’elle sur la toile.