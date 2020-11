Enora Malagré en colère contre TPMP, dénonce la communication mensongère de l’émission de Hanouna

A l’occasion de la sortie du livre qui célèbre les 10 ans de “Touche pas à mon Poste”, Enora Malagré a pris la parole et n’a pas mâché lorsqu’elle a découvert une histoire mensongère la concernant. Elle a donc tenu à mettre les points sur les I. Explications.

Enora Malagré dénonce un mensonge dans le livre de TPMP

Ce mardi 24 novembre, c’est en story sur Instagram, qu’Enora Malagré a pris la parole pour faire un témoignage sur le livre TPMP, déjà 10 ans !, un ouvrage écrit par Gilbert Jouin et qui retrace les belles années de l’émission culte : Je suis en train de déjeuner et je suis très joyeuse parce que j’ai reçu le bouquin sur les 10 ans de TPMP auxquels j’ai participé comme beaucoup d’entre nous alors il y a toute la bande que vous allez pouvoir retrouver” commence-t-elle par dire. Elle poursuit son propos ensuite, en taclant quelques personnes qui selon elle, n’ont rien à faire dans cet album : “Et puis il y a aussi des gens euh on ne sais pas pourquoi ils sont là dedans hein voilà…”.

Enora Malagré en colère contre Touche pas à mon poste : tacle et explications en vidéo https://t.co/pPobvSjrtQ pic.twitter.com/RuwlynftkB — Martin (@martindelmard) November 25, 2020

Enora Malagré revient également sur un point précis du livre, un point qui la mise en colère puisque l’anecdote était complètement fausse : “Il y a aussi des choses que je n’ai jamais dites. Je sais qu’il faut que ce soit tout à la gloire de TPMP, et c’est bien normal, mais ça par exemple je ne l’ai jamais dit : ‘Après l’interview de Pharrell Williams, vous savez ce désastre, tous les animateurs de C8 m’ont adressé des messages bienveillants et tous les gens du groupe Canal+ m’ont soutenue et ont essayé de me sortir de ce mauvais pas“.

Enora Malagré ne regrette pas son passage à TPMP

Evidemment, Enora Malagré ne crache pas dans la soupe et est plutôt contente d’avoir fait partie de la bande de “Touche pas à mon Poste” pendant plusieurs années. D’ailleurs, elle termine son propos en remerciant les personnes avec qui elle a partagé de bons moments : “A part cette petite broutille, il est top le bouquin c’était top TPMP sinon je ne serais pas là devant vous. Alors un immense merci à Cyril éternel. Et puis un gros bisous, énorme à Jean-Luc, Thierry et Justine, les vrais“.

Enora Malagré tacle TPMP et C8 à l’occasion de la parution de l’album des 10 ans de l’émission https://t.co/cbexBTB98T pic.twitter.com/qfcwkCorgD — Voici (@voici) November 25, 2020

Il faut rappeler que depuis son départ de TPMP, Enora Malagré n’a pas chaumé. En effet, la jeune femme a enchaîné les projets comme : son média “La Women Trend Family (WTF)”, le théâtre, la radio. En ce qui concerne le livre “TPMP, 10 ans déjà !”, il sortira le samedi 28 novembre 2020 et sera au prix de 19,90 euros.