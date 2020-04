Enora Malagré en péril après son départ de TPMP, elle dévoile tout

Annonces

Fin mai 2017, Enora Malagré annonçait son départ de « TPMP ». Une décision mûrement réfléchie après 7 ans au cœur de l’émission aux côtés de Cyril Hanouna. Mais l’après Touche pas à mon poste a été très délicat…

Annonces

‘Soulagée’, Enora Malagré annonce il y a un an la fin de son aventure dans TPMP, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Après son départ, entre elle et Cyril Hanouna tout n’a pas été simple :

« Avec Cyril, ça a été la guerre durant tout l’été 2017« , commence-t-elle par expliquer à Jeremstar dans un vidéo sur Youtube (Pyjama Party).

Cyril Hanouna m’en a voulu

Jusque-là « meilleurs amis du monde », entre Cyril Hanouna et Énora Malagré l’incompréhension a été un point de discorde :

Annonces

« Cyril (Hanouna -NDLR) m’en a grave voulu, et je comprends. On sortait d’une saison où on s’était engueulés toute l’année« .

La suite a elle aussi été très compliquée :

« Les quatre premiers mois après « Touche pas à mon poste », j’étais un peu en dépression. J’étais complètement perdue, dans un gouffre. Tu existes médiatiquement pendant sept ans, et d’un coup c’est un peu le no man’s land, le désert avec la solitude qui va avec. »

Annonces

« L’isolement, après tant d’années dans la lumière. C’est le téléphone qui ne sonne plus. C’est des journées qui sont vides. Je suis partie avant la fin de la saison, donc qu’est-ce que tu fais de tes journées ? À part bouffer et dormir, pas grand-chose ! Mes camarades de C8 furent plus discrets. C’est là que tu vois qui est là et qui n’est pas là. Il y a des gens avec qui j’ai passé huit ans de ma vie, quotidiennement. » Ceux-là ont disparu du jour au lendemain !« .

ENORA MALAGRÉ VA-T-ELLE REVENIR DANS « TOUCHE PAS À MON POSTE ! » ? (ELLE RÉPOND)

Enora Malagré a rejoint C8 et « De quoi j’me mêle », le nouveau programme culturel d’Eric Naulleau avec les chroniqueurs Thierry Chèze, Sophie Coste et Thomas Lequertier pour déchiffrer les messages de trois invités.

À nos collègues – et alors que de nombreux fans demandent son retour dans une conversation avec Cyril Hanouna – la jeune femme a répondu à sa réponse.

Annonces

Revenir dans TPMP ? Je vais vous répondre honnêtement…

Donc, Enora Malagré veut revenir dans « Ne touchez pas à mon post! » ? Sa réponse est sans équivoque: « Enora dans » TPMP « appartient au passé, faites de la place aux jeunes! Dans ce talk-show, j’ai créé un personnage et maintenant je vois beaucoup de mini-Enory qui me gonflent.

Fierté: Quand je faisais partie du TPMP, aucune fille n’était critiquée aussi ouvertement à la télévision. À cette époque, tout le monde me critiquait d’avoir osé élever la voix. ce ne serait pas pour rien dans ce programme …

Le magazine @ELLEfrance a adoré mon livre et ç est une grande fierté pour moi ! Du coup cette semaine dans le @ELLEfrance il y a Chirac …. Et moi 😂😂. Passez un bon week end . Ce soir pour ma part je vais à l opéra c est génial non ? Et vous les amis ? pic.twitter.com/gROHETXalD — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) October 4, 2019

Annonces