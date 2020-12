Enora Malagré et son homme sublime, danse complice, une vidéo incroyable du couple!

Enora Malagré était de bonne humeur ce lundi 30 novembre. Elle avait donc envie de partager sa joie de vivre avec ses abonnés. Enora Malagré et son compagnon ont donc préparé une chorégraphie spéciale afin de chasser la grisaille propre aux lundis. Certes, les temps sont difficiles à cause de la pandémie et les fêtes de fin d’années s’annoncent exceptionnelles dans ce contexte. Mais cela ne doit pas forcément impliqué de renoncer à l’envie de danser. En tout cas pas pour l’ancienne chroniqueuse de TPMP. Complices, elle et son homme se lancent donc dans une danse amusante, avec des accessoires rigolos et créent l’évènement.

Enora Malagré ambiance Instagram, avec ses pas de danse, pour un lundi ensoleillé

Enora Malagré apprécie faire le pitre lorsqu’elle en a l’occasion. Ses abonnés Instagram, qui la suivent depuis bien longtemps, sont familiers avec son caractère souvent délirant. C’est une énergie communicative qui se dégage de la belle blonde. Et il semblerait que son compagnon ne soit pas en reste lorsqu’il s’agit de plaisanter. Aussi, c’est à deux qu’ils se défoulent devant la caméra du téléphone de l’ancienne chroniqueuse de TPMP. Enora Malagré précise que ce genre de moment n’est pas rare entre elle et son chéri. Mais de temps à autre, pourquoi ne pas en faire profiter ses fans ?

Après tout, les lundis sont souvent des jours peu engageants. Surtout à l’approche de l’hiver car la grisaille est bien présente et le froid arrive. C’est le début d’une semaine qui reprend et ce n’est pas toujours avec le sourire que l’on quitte le week-end. Enora Malagré et son amoureux réchauffent donc l’ambiance pour chasser les nuages et apporter de la bonne humeur aux internautes. Comme elle l’écrit dans la légende de sa publication Instagram, elle apporte ainsi un peu de joie et de force à ses followers. Chez LDPeople, c’est le genre d’attitude que nous aimons mettre en avant. Car une bonne dose de bonne humeur est toujours bonne à prendre !

Une joie de vivre communicative

Enora Malagré prouve encore une fois qu’elle est déjantée à souhait. Mais au passage, elle en profite pour rappeler qu’elle sera prochainement de retour sur les planches du théâtre. En effet, la jolie blonde se prêtait aussi à cette danse folle pour célébrer l’arrivée de la nouvelle affiche de sa pièce de théâtre. Effectivement, c’est une bonne raison pour se réjouir. Et lorsque Enora Malagré est heureuse, une danse s’impose !

Les internautes sont autant conquis par cette proposition dansante que par le fait que la vedette danse avec son amoureux. N’est-ce pas attendrissant de voir qu’ils sont aussi complices ? Grâce à leur chorégraphie synchronisée, il est aisé d’imaginer qu’ils ont répété quelques minutes avant de se filmer pour les abonnés Instagram de la belle. Et savoir cela ne fait qu’accentuer le sourire provoqué par le visionnage de cette vidéo amusante. Pas de doute, la vie de couple de ces deux-là ne doit pas ressembler à celle de monsieur et madame tout le monde. En tout cas, elle donne envie à l’équipe de LDPeople de danser de concert avec elle. Et vous ?