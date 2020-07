Enora Malagré magnifique en bikini, elle chauffe la toile comme jamais

Enora Malagré a fêté ses 40 ans le 20 juillet dernier. Si elle a confié n’avoir pas vraiment le cœur à la fête, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna est tout de même apparue plus sublime que jamais dans une photo en noir et blanc qui a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Pas la tête à faire la fête

Cette dernière semaine n’a pas été facile pour Enora Malagré. Ce lundi 20 juillet 2020, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a pu fêter son quarantième anniversaire, une situation pas facile pour elle : « Merci merci pour vos messages d’anniversaire. Pas facile pour moi… Malade, pas d’enfant… mais je suis en vie, j ai de la chance, et vous êtes là avec votre bienveillance et votre soutien. Merci les amis ! Je vous serre contre moi ! Que la joie demeure ! Toujours ! ». Il faut dire que la jeune femme souffre d’endométriose, une maladie extrêmement douloureuse provoquée par la formation de nodules ou de kystes dans l’utérus, la vessie, les poumons ou les jambes.

Voir cette publication sur Instagram 40 Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre) le 20 Juil. 2020 à 12 :18 PDT

Une maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement pour le moment. Dans un livre, elle s’était notamment confiée sur l’enfer qu’elle vit au quotidien : « Moi, j’ai mal vingt jours par mois. J’ai mal aux jambes, dans la vessie, au ventre, ça me fait comme des lames de couteau qui me rentrent dans les reins, je manque d’air, je transpire, je suffoque« . Si elle ne peut pas être enceinte, Énora Malagré ne tire pas une croix sur la maternité : « C’est encore un chemin très long, semé d’embûches, il faut être solide. Mais oui, je suis en train de faire le deuil de la grossesse, pas d’être mère« .

Enora Malagré est sereine et ça fait plaisir à ses fans

Enora Malagré est particulièrement proche de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle ne manque d’ailleurs pas de leur dévoiler les détails de son quotidien. Cette fois-ci c’est un avec un cliché plein d’espoir que la jeune femme a fait parler d’elle sur Instagram. En effet, vêtue d’un bikini, elle a été photographiée en train de flotter dans l’eau avec en légende une phrase lourde de sens : « Guérir de tout« . Une façon pour la jeune femme de lâcher prise et de vivre sa vie coûte que coûte et qu’importe les blessures de la vie.

Voir cette publication sur Instagram Guérir de tout ❤️. Bisous à vous #enapeusenteur Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre) le 26 Juil. 2020 à 10 :34 PDT

Ce cliché en noir et blanc comme vous pouvez le voir, a fait plaisir à ses fans. En effet, ils sont ainsi pas moins de 9 600 à avoir pris le temps de cliquer sur le pouce levé contre 161 à commenter la publication au moment où l’on vous parle. Et les compliments ont été au rendez-vous : « Une sirène », « Tu es juste sublime », « Tant de beauté et d’apaisement dans cette photo », « On sent de la sérénité » pouvait-on notamment lire sous la photo. De quoi remonter totalement le moral d’Enora Malagré.