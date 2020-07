Enora Malagré partage des confessions super tristes pour son anniversaire

Enora Malagré n’est pas du genre à jouer les victimes. Pourtant, même la plus dynamique et enthousiaste des personnes peut avoir le cafard. Et d’autant plus lorsque l’on approche le cap des 40 ans. Une remise en question s’impose alors à l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste. Mais plutôt que de se plaindre, elle choisit de rire. Les abonnés Instagram d’Enora Malagré sont autant émus que compatissants mais ils ne tombent pas dans le pathos car ils connaissent bien leur célébrité favorite. Découvrez le bien triste message qu’Enora Malagré partage à l’occasion de son anniversaire.

Enora Malagré a un rêve qui tarde à se réaliser

Enora Malagré est célèbre depuis ses interventions sur C8. Dans la bande de Cyril Hanouna, elle avait une place à part. Adorée du public, elle conserve aujourd’hui une belle notoriété qui lui permet de mener à bien différents projets. Et grâce à l’un d’eux, un livre, elle évoque ses difficultés à devenir maman. Ce traumatisme refait visiblement surface pour l’anniversaire de l’ancienne chroniqueuse. En effet, elle partage plusieurs photos avec ses fans sur Instagram. Et dans l’une d’elles, un hashtag particulier va rappeler les douleurs d’Enora Malagré. Les douleurs de ne pas pouvoir porter la vie. Car elle souffre d’endométriose depuis 10 ans déjà et cela engendre des difficultés de conception. C’est ce qu’elle expliquait dans son ouvrage Un cri du ventre paru en octobre 2019.

Nous étions alors deux jours avant les 40 ans d’Enora Malagré. Et elle ne pouvait visiblement pas oublier ce fardeau. De pas pouvoir avoir d’enfants lui mine le moral et arrivée à 40 ans, il devient plus difficile pour une femme de concevoir sans risques pour sa santé. Mais la combativité d’Enora Malagré est toujours là. En effet, elle préfère rire que de pleurer et ne se fera jamais passer pour une victime. Elle est déterminée à réaliser son rêve de devenir maman et envisage donc de passer par l’adoption pour y parvenir.

Le désir d’être mère ne la quitte pas

Elle faisait cette confession dans une interview accordée au magazine ELLE lorsqu’elle faisait la promotion de son livre. Consciente qu’elle ne pourrait probablement jamais porter la vie, elle ne renonce pas pour autant à endosser un jour le rôle de maman. Une certitude qui va parfaitement avec son caractère. Celui d’une femme forte et indépendante qui fait des choix clairs et fermes. Ainsi, les fans d’Enora Malagré ne s’apitoient pas sur son sort. Enora Malagré sait qu’elle réalisera son rêve même si elle est contrainte d’emprunter des voies administratives pour le réaliser.

Enora Malagré fête ses 40 ans dans la joie malgré l’absence d’enfants

Aussi, elle semble lutter contre la déprime qu’elle pensait associer au fait d’atteindre les 40 ans. Finalement, ce n’est qu’un chiffre. Mais pour beaucoup, consciemment ou non, c’est le moment de faire le bilan. En effet, avoir 40 ans c’est en quelque sorte atteindre l’âge de maturité. Celui à compté duquel nous avons vécu autant de choses que ce qu’il nous reste à vivre. C’est peut-être cela qui conduit certaines personnes à faire ce que l’on appelle « une crise de la quarantaine« . Mais Enora Malagré semble également préparée à cette éventualité. Et pour pallier à une déprime soudaine causée par son âge, elle n’hésite pas à le mettre en avant comme pour mieux apprendre à l’assumer.

De plus, elle va redoubler d’humour et d’autodérision sur les réseaux sociaux. Elle va faire en sorte de traverser cette étape incontournable de la vie dans le rire et la joie. Malgré les attentes inassouvies qui pèsent sur son moral, elle ne se laisse pas drainer son énergie. Au contraire, elle fait preuve de davantage d’enthousiasme et fait profiter ses fans de son humour ravageur.

De l’humour et des amis sont les remèdes idéals contre la déprime

Aussi, malgré ses blagues pour tenter de dédramatiser son passage à la quarantaine, Enora Malagré partage des photos qui lui permettent de se souvenir à quel point elle est bien entourée. Des amis, la belle en a la pelle. Et pas n’importe lesquels, non. Ce sont des amis d’enfance avec qui elle entretient une amitié depuis 30 ans déjà. Et quoi de mieux pour ne pas avoir peur de continuer d’évoluer que de se souvenir d’où l’on vient ? En effet, cela rappelle à Enora Malagré que le changement et le temps ne sont pas des ennemis. Ils font parties de la vie et nous accompagnent à chaque pas. Passer les 40 ans n’est alors qu’une étape supplémentaire qui ne doit pas lui faire peur outre mesure.

Avec une si belle bande d’amis et un mental d’acier comme le sien, Enora Malagré ne craint pas grand chose avec son passage à la quarantaine. Sa vie est belle et continuera de l’être. Et qui sait ? Elle sera même peut-être maman dans peu de temps. C’est en tout cas tout ce que ses fans peuvent lui souhaiter si tel est son désir.