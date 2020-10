Enora Malagré TPMP révèle l’identité du pire invité de Hanouna dans TPMP !

Enora Malagré était, jusqu’en 2017, l’une des chroniqueuses phares de TPMP. Dans l’équipe de Cyril Hanouna sur C8, la belle blonde aux opinions franches et tranchée avait su conquérir le public. Aujourd’hui, elle revient sur cette partie de sa vie lors d’une interview pour VLMédia. Enora Malagré va notamment dévoiler son salaire en tant que chroniqueuse chez TPMP mais elle va aussi dévoiler une anecdote croustillante. À savoir, quel était pour elle l’invité le moins sympathique de tous.

Enora Malagré quittait TPMP mais garde l’émission dans son cœur

Enora Malagré ne trouvait plus sa place dans TPMP. Elle informait alors ses fans, sur les réseaux sociaux, qu’elle s’apprêtait à quitter le show de Cyril Hanouna. Pendant sept années, elle a pourtant été de toutes les émissions. Elle était adoré par les fans et certains demandent même encore son retour. Loin de dénigrer son expérience auprès de ses collègues de la chaîne C8, elle rappelait combien tout le monde allait lui manquer. Mais Enora Malagré devait changer d’air. Elle s’est donc lancé dans de nouvelles aventures. Elle a entre autre fait du théâtre et rencontre un franc succès. Mais la pandémie l’a freiné dans ses élans.

Elle donne le nom de l’invité de Touche Pas à Mon Poste qu’elle a le plus détesté

L’ancienne chroniqueuse de TPMP reste malgré tout très populaire auprès du public. Sur les réseaux sociaux, ses abonnés n’ont de cesse de lui faire des compliments et de l’encourager dans ses projets. Consciente de l’impact de TPMP dans sa carrière, elle ne critique pas l’émission. Au contraire, elle monte même au créneau pour défendre Cyril Hanouna et son programme quand elle en a l’occasion. Invitée dans l’émissions de VLMédia, elle va donc pouvoir faire l’éloge du show auquel elle a donné sept ans de sa carrière. Ses hôtes avaient des questions bien précises en tête. Ils voulaient savoir par exemple si elle pouvait donner le nom de l’invité qu’elle avait le moins apprécié.

Enora Malagré ne s’est pas gênée pour expliciter sa pensée. En effet, elle avait bien un nom en tête pour l’invité de TPMP qu’elle avait trouvé le plus désagréable. Selon elle, c’est Richard Berry qui s’est montré froid et condescendant. Pour n’en citer qu’un d’ailleurs. Car, si c’est le pire auquel elle pense, elle ne cache pas qu’ils ne sont pas rares. Incroyable mais vrai, selon elle, la majorité des invités sur le plateau de TPMP critiquent l’émission. Pourtant, ils sont présents chez Cyril Hanouna quand il s’agit de faire de la promotion pour leurs projets. Une attitude qu’elle juge fausse, hypocrite même, et qu’elle dénonce ouvertement. Enora Malagré n’a jamais apprécié les faux semblants. C’est aussi cette attitude que ses fans adorent chez elle. Et ce qu’ils attendent des personnalités présentes à la télévision.