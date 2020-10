Enora Malagré (TPMP) révèle son colossale salaire et les raisons de son départ de l’émission!

Le 14 octobre dernier, la très médiatique Enora Malagré était l’invitée de l’émission « Ils ont fait la une » diffusée sur VL Média. L’ancienne chroniqueuse de TPMP a révélé plusieurs informations exclusives, par exemple sa rémunération pour TPMP. La jeune femme a aussi évoqué le « vide » dans sa vie après son départ de l’émission présentée par le trublion du PAF : Cyril Hanouna.

Depuis déjà plusieurs années, Enora Malagré est un visage familier des Français et des Françaises. La jeune femme a explosé lorsqu’elle était chroniqueuse dans l’émission « Touche pas à mon Poste ». Elle était connue pour son franc parler et ses coups de gueule mémorables. Depuis peu, elle évoque de plus en plus sa vie privée.

Enora Malagré évoque sa maladie

En juillet 2020, elle a célébré ses 40 ans. A cette occasion, Enora Malagré a ressorti un cliché d’elle sur Instagram qui a beaucoup amusé sa communauté. Elle a également délivré un message très beau et émouvant. Ainsi, la jeune femme est touchée par une maladie qui s’appelle l’endométriose. Elle a publiquement évoqué sa maladie. Son but ? Faire connaître sa pathologie auprès d’un public le plus large possible. L’idée est de briser un tabou et faire en sorte que les malades soient bien acceptés dans la société. La belle partage sa vie quotidienne très régulièrement sur sa page Instagram. Ce fut le cas, par exemple, pendant la période de confinement. Ver esta publicación en Instagram Énora Malagré (#TPMP) 📺💫 : 👍 ou 👎 ? 🙃 #enoramalagre #enora #d8 #touchepasamonposte #derrièreleposte Una publicación compartida de Gossip Room (@gossiproomoff) el 9 Ene, 2016 a las 1:56 PST gl

Enora Malagré évoque sa dépression

Durant le confinement, Enora Malagré parlait de ses goûts musicaux. Pendant cette période, elle en a aussi profité pour présenter son nouveau compagnon : Hugo. Elle a publié une photo de son amoureux, il y a peu de temps. Invitée de VL Média, Enora Malagré a évoqué son départ de l’émission TPMP : « je suis partie sans argent. Ils m’ont proposé mais j’ai refusé pour plusieurs raisons (…) j’ai eu un peu peur (…) après très vite, je me suis remis dans le boulot mais durant 6 mois y a un vide, il y a une chute, le téléphone ne sonne pas et puis tu t’ennuies, j’étais dans une émission quotidienne ! J’ai eu des propositions après, mais j’ai décliné car après j’ai vu un psychologue, j’étais très triste lorsque je suis partie, je n’étais pas bien psychologiquement et puis je suis partie car j’allais mal, le programme me rendait malheureuse, j’étais en train de faire une dépression et le psychologue m’a dit ‘durant 6 mois vous ne faites rien, vous vous reconstruisez’. Un témoignage poignant ! (https://t.co/d2nXwBhcP0): « Il y en a ras-le-bol d’avoir honte ! »… #Enora #Malagré et les « endogirls » brisent le tabou de l’endométriose : L’animatrice de télévision signe l’ouvrage « Un cri du ventre », dans lequel elle raconte son.. https://t.co/EZ210Dlvps pic.twitter.com/FV6V93JFOK — Titrespresse.com (@titrespresse) October 8, 2019 20

Une belle rémunération dans TPMP