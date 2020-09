Enora Malagré victime d’attaques grossophobes, ses anciens camarades de TPMP la défendent

Ce samedi 29 août, Énora Malagré a participé à Ford Boyard pour aider l’association ROSEUP, “qui lutte contre le cancer du sein”. Mais après son passage, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a été la cible de plusieurs attaques sur son poids sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, elle a poussé un énorme coup de gueule. Explications.

Enora Malagré pousse un énorme coup de gueule

Sur son compte Twitter, Enora Malagré a poussé un énorme coup de gueule contre le sexisme. En effet, la jeune femme n’a pas tout apprécié que sa prise de poids soit évoquée dans un ou plusieurs articles de presse qui affirme qu’elle avait été mise à mal par les critiques suite à son passage dans Fort Boyard : “C’est faux ! Lâchez-moi ! Et les élégants qui ont noté ma prise de poids, j’ai pris 10kg à cause d’un traitement atroce et je vous dis M…..! J’en bave assez, merci !”.

Ver esta publicación en Instagram Mercredi sanguin 🔥🍎🗼#enorangesanguine Una publicación compartida de Enora Malagré (@enoramalagre) el 2 Sep, 2020 a las 12:38 PDT

Après la parution d’un autre article, l’ancienne chroniqueuse de TPMP a insisté et mis les choses les choses au clair : “Il n y a pas eu de flots d’insultes mais 2 tweets ! Et parlez plutôt de l’asso ROSEUP que nous défendions plutôt” a-t-elle précisé tout d’abord avant d’ailler plus loin : “Si ça avait été un homme personne n’aurait parlé de son poids et aucun site ou blog n’aurait relayé avec tant de malhonnêteté l’info. Le sexisme est toujours trop présent ! Passons à autre chose“, a-t-elle ajouté.

Jean-Michel Maire et Cyril Hanouna prennent la défense d’Enora

Ce mardi, Jean-Michel Maire, ancien collègue d’Enora Malagré dans “Touche pas à mon Poste” a défendu la jeune femme sur le plateau de C8 : “Je l’ai eue au téléphone aujourd’hui, elle en a marre de l’humiliation (…) sur le fait qu’elle a pris du poids” a-t-il d’abord déclaré avant d’ajouter : “C’est de la connerie. On peut ne pas l’aimer, mais l’attaquer sur son physique… C’est de la grossophobie et c’est aussi du sexisme”. Finalement le chroniqueur a fait une annonce surprenante sur sa copine en déclarant que “malgré plusieurs lourds traitements, Énora Malagré est allée à l’encontre des conseils de ses médecins en allant à Fort Boyard pour aider l’association ROSEUP qui lutte contre le cancer du sein”.

Cyril Hanouna de son côté, a également apporté son soutien à Enora Malagré : “Enora, elle a été extrêmement peinée. Elle m’a touché encore une fois, et c’est un amour“. Il faut préciser tout de même une chose, l’endométriose est une maladie qui touche environ une française sur dix et empêche quasiment à chaque fois à la personne atteinte de pouvoir avoir un enfant : “J’ai fait le deuil de l’idée d’être enceinte, mais pas de celle d’être mère” avait notamment dit Enora il y a quelques semaines.