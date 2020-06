Enora Malagré vit très mal, elle va bientôt un cap dans sa vie, elle s’exprime !

Enora Malagré approche d’un âge que l’on dit « charnière » dans la vie. Pour les hommes comme pour les femmes, atteindre ses 40 ans c’est constater que nous sommes plus ou moins arrivés à la moitié de notre vie. Mais aussi que les quarante années qui suivent risquent d’être moins faciles à vivre que les quarante années passées. C’est donc le moment de faire le bilan de sa vie et de tenter de relativiser pour éviter de sombrer dans la déprime. Enora Malagré tente de se préparer à passer ce cap en partageant quelques photos et textes sur son compte Instagram.

Les 40 ans d’Enora Malagré approchent à grands pas

Enora Malagré fêtera ses 40 ans le 20 juillet prochain. Celle que tout le monde connaît sous le nom de Mamita grâce à ses sept années en tant que chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste s’apprête donc à passer un cap dans sa vie. Elle est tout à fait consciente que c’est un âge qui n’a pas bonne réputation. En effet, avoir 40 ans c’est pouvoir commencer à faire un bilan de sa vie. Celui de la trentaine n’est rien à côté des bouleversements qui peuvent survenir à la quarantaine. Mais Enora Malagré à de quoi être fière de son parcours. Et surtout, elle se rappelle être très bien entourée pour passer ce cap.

Elle semble avoir les armes pour réussir ce passage parfois compliqué

En effet, Enora Malgré n’est pas de celles qui se lamentent sur son sort. Elle préfère célébrer chaque instant et profiter pleinement de la vie. Sans pour autant devenir légère ou superficielle, Enora Malagré c’est la joie de vivre et les convictions. Un package qui fait d’elle une femme de caractère qui ne rougit pas des choix de sa vie. Et il n’en faut pas moins pour réussir à passer ses 40 ans dans les meilleurs conditions. Car Enora Malagré se connaît bien et ne manque pas de confiance en elle.

Dans cette courte vidéo où elle décrit ses pas de danse comme étant les mêmes que sas mère, elle n’a pas honte de s’amuser. Elle partage avec ses abonnés un moment festif en soulignant l’approche de ses 40 ans. C’était comme cela que l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste trompait l’ennui pendant la période de confinement. C’est donc de la bonne humeur à l’état pur que propose Enora Malagré, et ce n’est pas l’approche de ses 40 ans qui vont l’en empêcher.

Enora Malagré célèbre ceux qui l’entourent et qui font qui elle est

Pour réussir encore au mieux à passer ce cap, Enora Malagré se rappelle qu’elle n’est pas seule dans ce cas. En effet, le 16 juin dernier, c’est son amie Justine Fraioli qui fêtait ses 40 ans. L’occasion de ressortir des tiroirs une vidéo où elles s’musent toutes les deux comme des enfants. Un micro à la main, les deux amies riaient de chanter fort et faux.

Enora Malagré n’oublie pas de souligner le caractère exceptionnel de cette anniversaire. Car les 40 ans sont bel et bien une étape importante de la vie. Mais elle rappelle également à Justine Fraioli que d’autres aventures tout aussi belles les attendent. Les rires ne vont pas cesser en atteignant l’âge de raison ou de la maturité.

Les amis se sont la famille que l’on choisit, pour Enora Malagré

Et l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste peut aussi compter sur des amis d’enfance indéfectibles pour passer ce cap. En effet, elle partage enfin une photos d’un groupe de personnes qui sont ses amis depuis une trentaine d’années. Un groupe soudé malgré la distance et les emplois du temps chargés de chacun. Une amitié qu’elle souhaite éternelle et qui a de grande chance de l’être.

Enora Malagré évoque « un tournant de sa vie » en description de cette photo. C’est dire à quel point cela la travaille d’atteindre les 40 ans. Mais d’après ce qu’elle montre sur son compte Instagram, le 20 juillet prochain devrait très bien se passer pour elle. Car Enora Malagré peut compter sur des amis en or et elle n’aura pas peur de faire le bilan de sa vie. En effet, c’est du positif dans la balance qui ressortira de son bilan. Et surtout, avoir 40 ans ne change pas la vie d’une personne. L’âge n’a que l’importance que nous lui donnons, et Enora Malagré semble bien partie pour rester jeune toute sa vie.