Énorme Bagarre dans Mask Singer : ça chauffe sérieusement, ils en sont venus aux mains !

Sur le plateau de “Mask Singer” sur TF1, Jarry et son copain Kev Adams ont une relation parfois électrique. Hors caméra, les deux compères sont parfois à deux doigts d’en venir aux mains.

Mask Singer rempile pour une seconde saison et le public plébiscite le programme de M6. Si les téléspectateurs attendent avec impatience de découvrir le vainqueur, l’année dernière, c’est Laurence Boccolini qui avait remporté ce concours de chant masqué. Côté coulisse, “l’ambiance est malgré tout plus cancre que premier de la classe“, a révélé Camille Combal à Paris Match. Et sur le plateau, les frictions ne sont pas rares entre les membres du jury !

Jarry en bisbille avec Kev Adams !

La tension monte entre les deux humoristes Jarry et Kev Adams. Il y a à peine quelques jours, les deux hommes se sont fortement disputés. Avec la chanteuse Anggun et l’animatrice Alessandra Sublet, ils forment pourtant l’équipe d’enquêteurs chargés de dévoiler l’identité des chanteurs masqués.

Plutôt que de plancher sur les noms des célébrités cachés derrière les somptueux costumes, les deux trublions de l’émission plombent l’ambiance. Ainsi, l’acteur de “Gangsterdam” serait parfois “odieux” et Jarry ne ferait pas plus d’effort pour apaiser les relations.

Jarry : son geste violent à l’égard de Kev Adams !

D’après les journalistes de Public, Jarry aurait carrément lancé un stylo en direction de Kev Adams. Celui-ci l’aurait alors reçu en plein dans le visage. Heureusement, Jarry s’est aussitôt excusé et l’a serré dans ses bras : “je ne pensais pas qu’il te toucherait !“, a-t-il justifié pour minimiser son acte. Mais pour Kev Adams, ça n’a pas suffi. Vexé, il n’a pas voulu pardonner à son collègue.

Le magazine Public rapporte que si le public a ri en pensant à du second degré, Kev boudait en fait comme un enfant gâté. Et la star de cinéma ridiculisée aurait même exigé après du réalisateur de l’émission de couper cette séquence au montage. “On va refaire cette intro, c’était naze !”, aurait-il balancé, fier.

Jarry a pourtant tenté d’éclaircir la situation au cours d’une interview. Il a notamment expliqué aux journalistes de Télé 7 Jours que cet incident n’était pas aussi sérieux qu’il pouvait sembler au premier abord. “On se connaît bien, maintenant, et on sait que l’on peut se titiller“. Ainsi, les deux compères ne faisaient que chahuter ensemble dans un esprit bon enfant.

“Même si certains ont dit que Kev Adams avait mal pris le fait que je lui avais lancé un crayon au visage, c’est faux. Kev est un vrai gentil, et s’il s’était vexé, je lui aurais jeté un deuxième crayon dessus !“, a-t-il ajouté.

Ces incartades ne doivent pas détourner l’objectif premier de l’émission : deviner l’identité des chanteurs et surtout, découvrir qui sera l’heureux gagnant de cette saison. Mais attention, remporter ce concours de chant n’apporte pas que des avantages. Interrogée par le magazine Télé 7 Jours, Laurence Boccolini a fait quelques confidences pour le moins surprenantes : “Je pense que Mask Singer va longtemps me coller à la peau : beaucoup de gens que je croise m’appellent La Licorne. Heureusement que je n’avais pas un costume de cafard !“