Énorme boulette! Jean-Luc Reichmann dans les bras d’un homme ce cliché qui ne passe pas avec Nagui

Nagui et Jean-Luc Reichmann prennent la pose ensemble, l’un dans les bras de l’autre. Mais ce n’a visiblement pas été du goût de tout le monde ! Le présentateur de TF1 a en effet posté une photo sur Instagram sur laquelle il enlace l’animateur de France 2 créant par la même occasion un véritable buzz. Car certains internautes étaient choqués de les voir s’enlacer… sans aucune protection.

Il s’agit d’un cliché très rare. Car si les deux hommes se connaissent depuis de nombreuses années, ils sont de véritables concurrents. Jean-Luc Reichmann assure la présentation des 12 Coups de midi chaque jour sur TF1. Alors qu’à la même heure, Nagui est présent à l’antenne avec Tout le monde veut prendre sa place. Depuis plus de 10 ans, les deux hommes se livrent une véritable guerre des audiences. Chaque jour, les statistiques sont analysées par les chaînes, afin de connaître le gagnant de ce match à distance.

Jean-Luc Reichmann

Mais s’ils apparaissaient réunis cette fois-ci, c’était pour une raison bien particulière. En effet, le magazine Télécâble Sat Hebdo vient de fêter l’anniversaire de ses 30 ans. Dans ce cadre, le journal avait décidé de publier un sondage très intéressant réalisé par Ipsos. Cette enquête avait pour but de déterminer les animateurs préférés des Français, mais aussi leurs séries préférées et les émissions les plus appréciées depuis les 30 dernières années. Et bien évidemment, Nagui et Jean-Luc Reichmann ont figuré en bonne place dans ce palmarès. Depuis plus d’une décennie, les deux animateurs se livrent à une course à l’audimat. Mais également à la popularité. Lors de ce dernier sondage, Nagui a remporté la dernière manche. Avec 27,6 % des voix, l’animateur de France Télévision est arrivé en tête des suffrages. Le mari de Nathalie Lecoultre est lui juste derrière, à quelques longueurs. Jean-Luc Reichmann a été plébiscité par 26,8 % des personnes interrogées. Ce podium est terminé par Yann Barthès avec son émission quotidien sur TMC.

Aujourd’hui devenus les deux plus grandes stars de la télévision, les deux animateurs et producteurs se connaissent très bien. Car s’ils s’affrontent de manière quotidienne par chaîne interposée, ils ont même travaillé ensemble à une époque. Jean-Luc Reichmann a en effet été le chauffeur de salle de Nagui dans Que le meilleur gagne, dans les années 90. Il y aura même eu une autre collaboration lorsque Jean-Luc Reichmann avait été recruté par Nagui pour faire la voix off dans N’oubliez pas votre brosse à dents.

Dans une interview accordée au Parisien en 2009, le présentateur de N’oubliez pas les paroles et de Tout le monde veut prendre sa place, avait accepté de se livrer sur cette rivalité. ” Deux animateurs qui font deux jeux, sur la même case, à midi et qui basent beaucoup de choses sur l’humour, en se permettant parfois d’aller sous la ceinture. C’est un bon moteur, il ne faut pas partir perdant. Et quand je le bats, je ne peux pas cacher ma joie d’être devant. Parce que ce n’est pas non plus quotidien “ avait déclaré Nagui à l’époque. Le journaliste lui avait également demandé s’il était attentif aux prestations de Jean-Luc Reichmann. ” Non, pas du tout. Au tout début, il était dans la comparaison, avec ce côté ‘Je voudrais être Nagui ‘. C’était la période de ‘ la brosse à dents ‘. Il y avait un mélange d’admiration et d’appétit que le temps et le succès ont largement effacé. Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Maintenant il n’a qu’un rêve, c’est être Jean-Luc Reichmann. Pour moi, c’est un peu le Alain Delon de la télé. Il est bon, mais il le sait et il en parle ” déclarait Nagui.

Bien des années après ces déclarations, le temps n’est plus aux petites remarques et aux analyses. Car les deux hommes ont bien évidemment appris à se connaître. Et ils ont d’ailleurs beaucoup de points en commun. Notamment cette longévité exceptionnelle à la télévision et un indéfectible amour du public. Alors si cette fois-ci Nagui a remporté le trophée de l’animateur préféré des Français, Jean-Luc Reichmann a lui aussi connu cet honneur dans le passé.

Preuve que le présentateur des 12 Coups de midi n’est pas rancunier, il a même rendu hommage à son collègue. Jean-Luc Reichmann a effectivement profité de l’occasion pour poster une photo sur laquelle les deux hommes apparaissent ensemble. Visiblement très heureux de cette rencontre, le duo affichait des sourires éclatants. Mais cette réunion des deux stars a été loin de faire l’unanimité. Car certains internautes ont véritablement été choqués par cette proximité. Mais ici, il ne s’agissait pas d’être heurté par ce rapprochement entre les deux hommes pour des raisons professionnelles. Mais bien à cause de leur manque de prudence face au covid-19. En effet, sur ce cliché Jean-Luc Reichmann et Nagui se font une accolade chaleureuse, et ce, sans porter de masque.

Les deux vedettes n’ont donc pas respecté les plus élémentaires des gestes barrières en créant l’indignation de plusieurs observateurs. Les commentaires n’ont pas manqué de fuser rapidement sur la toile. En reprochant à Jean-Luc Reichmann et au présentateur emblématique de Taratata, de faire preuve d’imprudence. Mais également de donner un très mauvais exemple à leurs nombreux fans. “ Où sont les gestes barrières ? Et la distanciation sociale ? Toi, Jean-Luc à force d’en parler montre l’exemple ! “ pouvait-on lire notamment parmi les nombreuses réactions.

Jean-Luc Reichmann s’est toujours montré très strict sur les plateaux de TF1. Il avait même pris la décision difficile de ne plus accueillir de public afin d’éviter tout risque de contamination. Les 12 Coups de midi ont même été cités en exemple pour le sérieux avec lequel ils ont fait face à la situation. Mais en réalité, les deux hommes n’ont commis aucune faute. Puisque comme l’avouait le présentateur phare de la première chaîne, ce cliché a été réalisé bien avant l’apparition de la pandémie en France. L’interprète de Léo Mattéï avait donc justement choisi d’illustrer la victoire de son concurrent Nagui par une photo déjà ancienne.

En dehors de cette polémique, Jean-Luc Reichmann a donc véritablement fait preuve de fair-play envers son ” collègue “. Car rares sont ceux, prêts à fêter la victoire d’un conçurent dans le monde de la télévision. Le présentateur n’a évidemment pas oublié ses fans en leur adressant par la même occasion un message de remerciement ” Merci à tous de votre bienveillance et de votre haute-fidélité “. Car si Nagui est l’animateur préféré des Français dans ce dernier sondage, c’est toujours Jean-Luc Reichmann qui est en tête des audiences !