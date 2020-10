Énorme bourde dans C à vous: Ce chroniqueur de l’émission commet l’irréparable sur Maïwenn!

Omniprésente sur les plateaux de télévision, la réalisatrice et actrice Maïwenn connaît des moments difficiles. Elle effectue une tournée des médias pour présenter son dernier film intitulé ADN. Mais lors de son passage dans C à vous sur France 5, l’un des chroniqueurs a véritablement dépassé les bornes. Lorsqu’un scénariste écrit une intrigue, il y a une chose qu’il redoute par-dessus tout. En effet, des questions trop précises de journalistes pourraient véritablement spoiler son film. C’est-à-dire en divulguer beaucoup trop sur l’intrigue.

Maïwenn semble avoir vécu cette expérience à deux reprises cette dernière semaine. La jeune femme était pourtant très heureuse de présenter sa nouvelle création. Et elle a de quoi être fière. Elle a réussi à rassembler un parterre impressionnant d’acteurs. Au casting de ce dernier long-métrage, les téléspectateurs pourront notamment retrouver Fanny Ardant, Louis Garrel ou encore Béatrice Dalle. La réalisatrice de Polisse peut donc s’attendre à réaliser un nouveau carton. Mais lors de son passage dans l’émission de France 3, le mercredi 28 octobre, le chroniqueur Antoine Genton a parlé d’un détail beaucoup trop précis du film. Il aurait même par inadvertance dévoilé l’une des intrigues les plus importantes. Le sang de Maïwenn n’a fait qu’un tour.

“ Ah, mais il ne faut pas le dire ! Vous avez spoilé ! ” a déclaré la réalisatrice. Malgré toutes les excuses de la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine, le mal était fait. Et il était difficile de faire marche arrière. Mais les mésaventures de Maïwenn paraissent se répéter. En effet, la semaine dernière sur le plateau de On est presque en direct, la comédienne de 44 ans a vécu exactement la même aventure. Malgré sa grande expérience, Laurent Ruquier aurait commis la même erreur. Alors qu’il évoquait le film ADN, le célèbre présentateur des Grosses têtes sur RTL a lui aussi commis l’irréparable. Il a révélé des pans entiers du scénario de Maïwenn. Il a même été beaucoup plus loin. Puisqu’il a parlé de la surprise contenue dans le générique de fin. Afin de minimiser sa bourde, Laurent Ruquier affirme que très peu de spectateurs regardent ce générique en détail !

La chance ne semble donc pas sourire à Maïwenn. Cette dernière bévue l’a véritablement marquée. Après cette nouvelle erreur commise dans C à vous, l’interview avait été en effet beaucoup plus compliquée. Malgré les efforts des présentateurs sur le plateau, Maïwenn s’est complètement refermée. Il devenait difficile de lui arracher le moindre mot. Cette tournée promotionnelle vire donc à l’enfer pour celle qui vit son métier avec passion. En plus de tous ces problèmes liés à la sortie de son film, Maïwenn est également au centre d’une autre polémique. Certains de ses propos ont effet créé beaucoup de vagues.

Il y a quelques jours, à l’encontre de la pensée ambiante, elle s’opposait à certaines féministes.” J’espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie. Je ne me suis jamais offensée parce qu’un homme portait un regard bestial sur moi “ a-t-elle affirmé. Les réactions ne se sont évidemment pas fait attendre. Les journées de Maïwenn se suivent et se ressemblent. Et elle paraît malgré elle créer l’événement à chacune de ses apparitions. Aujourd’hui, elle doit simplement espérer que tout s’apaise enfin. Et surtout que les spectateurs viendront en nombre découvrir sa dernière réalisation. Même si selon elle, plusieurs médias en ont déjà trop dit !