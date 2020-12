Enorme embrouilles lors du show de l’humoriste Fary: Manon Marsault, Maeva Ghennam s’en prennent à Sarah Lopez

Le monde est petit à Dubaï à ce qu’il semblerait. Trois influenceuses se trouvaient en même temps au spectacle de l’humoriste Fary. Et elles ont volé la vedette au show en réglant leurs comptes. Cela ne pouvait visiblement pas attendre la fin de la soirée. Maeva Ghennam et Manon Marsault, qui sont des amies, se sont levées pour se rendre à la table de Sarah Lopez. Et cette scène n’a pas échappé aux personnes présentes qui ont fait une courte vidéo de la scène. LDPeople vous résume cette affaire qui fait le tour des réseaux sociaux.

Une énorme embrouille en public pour trois stars de la télé-réalité

Sur Instagram et sur Twitter, cette courte vidéo a été partagé en masse. On y voit Maeva Ghennam et Manon Marsault en train de mettre les choses au clair avec Sarah Lopez. Créant une atmosphère pleine de tensions pour les personnes autour. LDPeople vous raconte la cause de cette prise de bec. Tout à commencé à cause d’une story de Sarah Lopez dans laquelle elle critiquait les personnes qui ont de gros moyens et qui trouvent le moyen de se plaindre quand même. Parmi les exemples qu’elle aurait cité, le nom de Manon Marsault a été clairement entendu par les internautes. Alors évidemment, c’est arrivé aux oreilles de la femme de Julien Tanti. Cette dernière est très amie avec Maeva Ghennam qui s’est récemment installée à Dubaï. Elles font de nombreuses activités ensemble telles que des restaurants ou justement des sorties pour voir des spectacles.

Le 10 décembre dernier, les jeunes femmes se rendaient donc au spectacle de l’humoriste Fary, à Dubaï. Et elles n’ont pas su rester assises à leurs places en apercevant Sarah Lopez dans la salle. C’était effectivement l’occasion de s’expliquer, mais elles n’ont donc pas voulu attendre la fin du show pour cela. Les fans de ces jeunes femmes connaissent bien leurs tempérament impulsifs. Les témoins de la scène parlent d’une tentative d’intimidation caractérisée de la part de Maeva Ghennam et Manon Marsault sur Sarah Lopez. Aussi, ils se réjouissent que cela n’ait pas pris des proportions plus graves. En effet, la tension était palpable et les témoins auraient eu peur que les jeunes femmes en viennent aux mains.

Maeva Ghennam : La dispute finit par se tasser sans violences physiques

Leur discussion houleuse aurait fini par se calmer sans trop de dégâts. Mais à l’avenir, Sarah Lopez réfléchira à deux fois avant de critiquer d’autres influenceuses dans ses story. Maeva Ghennam et Manon Marsault ont fait en sorte de régler leurs comptes et elles en sont certainement très heureuses. Mais pour les personnes qui ont assisté à ce règlement de compte en public, c’était un moment de stress qui n’avait pas lieu d’être dans une telle soirée. Tout le monde se rendait ici pour rire aux blagues de l’humoriste Fary. Ils ont donc eu le loisir d’assister à une scène bonus qui n’avait rien à voir avec l’ambiance installée par l’humoriste.