Énorme incident sur le plateau de Balance ton post entre Raquel Garrido qui se jette sur Cyril Hanouna!

Balance ton post était animée de débat houleux, tout particulièrement lors de l’émission diffusée le 22 octobre dernier. En effet, l’une des chroniqueuses, Raquel Garrido est sortie de ses gonds. Avocate et ancienne porte-parole de la France Insoumise, elle n’a pas apprécié l’escalade des débats. Hors d’elle, la chroniqueuse de Balance ton post a remis Cyril Hanouna à sa place sans ménagements. Leur échange a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes prennent alors position et ils sont nombreux à la défendre. Comment et pourquoi Raquel Garrido et Cyril Hanouna en arrivent-ils à cet extrême ?

Balance ton post fait des étincelles

Balance ton post est une émission qui est très suivie sur C8. Présentée par Cyril Hanouna, elle propose à un groupe de chroniqueurs de discuter des points brûlants de l’actualité. Les débats peuvent prendre des proportions ahurissantes et entraînent les chroniqueurs à adopter des positions souvent tranchées. Le 22 octobre dernier, la France apprenait avec douleur l’assassinat d’un professeur du nom de Samuel Paty. Entre douleur et colère, les membres de Balance ton post étaient prêts à débattre de cette terrible affaire.

Aussi, la question de l’anonymat sur les réseaux sociaux ne tarde pas à arriver sur le tapis. Mais Raquel Garrido refuse d’entendre derrière le discours de ses camarades, que les internautes sont tous des criminels en puissance. Cyril Hanouna entend les propos de la chroniqueuse mais recadre alors ses dires et affirme qu’il ne s’agir pas de cela. Pourtant, pour la chroniqueuse de Balance ton post, c’est très clair.

Le clash entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido fait le tour de la Toile

Le plateau prend alors des allures de règlement de comptes. En effet, il y aurait de l’eau dans le gaz entre Raquel Garrido et Cyril Hanouna. La jeune femme rappelle donc à l’animateur de ne pas profiter de sa position pour minimiser ses propos. De plus, elle affirme qu’ils ont déjà eu une discussion dans laquelle elle précise à Cyril Hanouna qu’elle ne tolère pas et ne tolèrera plus de se faire museler. L’animateur lui demande alors de ne pas tout mélanger et la remet à sa place sans la ménager. Mais la chroniqueuse de Balance ton post refuse de se taire. Elle demande alors à Cyril Hanouna le respect, arguant qu’elle s’en moque d’être appréciée. Ce à quoi l’animateur lui répond qu’elle est libre de quitter l’émission si elle en a marre.

Une escalade qui n’aura pas échappé aux téléspectateurs et qui provoque des prises de positions sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux à estimer que Raquel Garrido n’est effectivement pas respectée par Cyril Hanouna. D’après eux toujours, l’ambiance entre l’animateur et la chroniqueuse est électrique et ne pouvait que finir par exploser.

Je ne sais pas pourquoi Raquel Garrido reste dans balance ton post, elle n’est jamais écoutée et Hanouna lui manque carrément de respect #raquel Garrido — Mamou (@Mamou36334571) October 22, 2020