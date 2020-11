Énorme incident sur le plateau de TPMP (VIDEO) entre manifestants et vigiles, Cyril Hanouna intervient directement

TPMP a connu des moments uniques dans ses émissions. Cyril Hanouna n’est pas le dernier pour organiser et orchestrer des situations hilarantes et inédites. Mais le 6 octobre dernier, ce n’était pas de son fait si les choses sont allées très loin en plateau. Revenons sur cette séquence désormais culte, où l’animateur de TPMP est contraint de jouer les gros bras. En effet, des maîtres d’hôtel en colère ont investi le plateau de C8 pour profiter du direct et exprimer leurs revendications. Mais la situation dérape alors au point que des bagarres éclatent entre les manifestants et les vigiles. Un grand moment de télévision que les fans de TPMP ne risquent pas d’oublier. Mais si vous l’avez manqué, en voici tous les détails et la vidéo pour vous mettre à jour.

TPMP rencontre une situation extraordinaire au début du mois d’octobre

TPMP n’avait pas prévu de se voir envahir par des militants. Mais depuis cet incident du 6 octobre dernier, le phénomène s’est reproduit et se déroule dorénavant dans le calme. En revanche, pour cette première intervention en direct, les choses étaient corsées. Tant et si bien que les vigiles ont eu à lever les mains sur les manifestants pour les faire sortir. Mais pendant qu’ils étaient pris à bras le corps, ils interpellaient Cyril Hanouna et lui demandaient de pouvoir s’exprimer.

L’animateur a d’abord fait en sorte de séparer les bagarres. Puis, pour ramener une atmosphère apaisée sur TPMP, il a offert un micro aux hôteliers. La méthode des manifestants étaient osée et originale. Elle a mis un sacré désordre sur le plateau. Mais c’était sans compter sur l’expérience des directs de l’animateur de TPMP. Une fois qu’il a réalisé que ce qu’il se passait n’était pas une vanne surprise comme ses chroniqueurs lui en organisent parfois, il a déclenché le mode “superman”.

Une intervention musclée qui fait date

Dès la fin de la première coupure publicitaire, les téléspectateurs retrouvent un plateau chaotique. Des vigiles sortent des manifestants du plateau en usant de la force pour les immobiliser. Cyril Hanouna est forcé d’intervenir pour séparer des bagarres. Comprenant que TPMP est de retour à l’antenne, il n’a d’autres solutions que de tenter d’apaiser l’atmosphère. C’est alors qu’il décide de donner la paroles aux manifestants.

Les manifestants ne souhaitaient en aucun cas créer un scandale. Ils sont à bout et voulaient se faire entendre. Ces personnes représentaient les “extras” de la restauration. Ils ont un statut si précaire qu’ils sont les grands oubliés des aides gouvernementales mises en place pour accompagner la fermetures des bars et des restaurants. Avec la bienveillance de Cyril Hanouna et la diffusion en direct de TPMP, ils se sont convaincus que c’était l’occasion idéale d’être entendus.

Enfin, pour expliquer la brutale intervention des vigiles, l’animateur de TPMP explique que si les manifestants parvenaient à l’atteindre, cela pourrait signifier un renvoi immédiat des vigiles en poste. Par la suite, Cyril Hanouna avait promis de les inviter en bonne et due forme pour leur permettre de s’exprimer dans de meilleures conditions.