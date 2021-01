Énorme incident sur TPMP (VIDEO) entre vigiles et manifestants, Hanouna obligé d’intervenir…

TPMP: Les choses ne se sont pas passées comme prévu sur le plateau de TPMP. En effet, des manifestants et des vigiles ont littéralement investi le plateau. Tous ont littéralement pris au dépourvu l’animateur Cyril Hanouna.

“Qu’est-ce qu’il se passe ? Attendez, s’il vous plaît ! Il y a un petit incident !” Les téléspectateurs ont vite compris que Cyril Hanouna n’avait pas préparé un énième sketch pour son public. — début insertion En ce début octobre, l’ambiance est vraiment morose sur le plateau de Cyril Hanouna. Et pour cause, les cas de coronavirus augmentent et il y a des rumeurs de second confinement. Malgré tout, Baba est toujours là pour ses fanzouzes. Cependant, il avait pensé à tout sauf à ce que son émission soit le théâtre d’un tel remue menage. Même son invitée Romane Sarda se souviendra longtemps de cette altercation entre le service d’ordre de C8 et ces gens venus de nulle part. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? LD People vous dit tout de leurs revendications. Du reste, la rédaction constate que — fin d’insertion non cette fois les téléspectateurs assistaient à un gros bazar pas du tout planifié. On appelle ça d’ordinaire « les aléas du direct ». Mais cette fois-ci, même les chroniqueurs ont été surpris !

Des intrus accueillis sans ménagement pas la sécurité

Le mardi 6 octobre sur le plateau de C8, des manifestants ont tenté d’attirer l’attention sur leurs revendications. Ils ont voulu envahir le plateau mais Cyril Hanouna ne les a pas laissé faire. L’équipe de la sécurité les a reconduits sans ménagement. Les intrus ont quand même eu le temps d’expliquer rapidement pourquoi ils étaient là.

L’événement s’est déroulé à 20h40 précises. Cyril Hanouna pensait reprendre l’antenne sereinement après la coupure pub. Ce soir-là, il recevait Romane Serda, l’ex-compagne du chanteur Renaud. Romane Serda livrait ce soir-là un témoignage bouleversant. Quand elle avait 9 ans, un homme l’a en effet violée. Devant Cyril Hanouna, elle a lu un extrait de son autobiographie A la vie, à l’amour.

Le témoignage de Romane Cerda bouleverse tous les chroniqueurs

“Un jour comme les autres, il me propose de venir jouer chez lui, à la ferme. A peine arrivée, il me saute dessus […] Et tente de me pénétrer. J’ai le souffle coupé, le cerveau paralysé. C’est si soudain, si violent que je ne réagis pas tout de suite. Il entre une fois en moi, je me débats, je crie, et dans la bagarre, il ne peut pas s’enfoncer davantage. Je crois…“. “Je n’en avais jamais parlé, explique ensuite Romane Serda. « Même ma mère, elle l’a appris avec le livre”.

Sa mère a appris ce que sa fille avait subi par ce livre. Elle aurait très mal réagi : “Elle m’a dit “non, quand même, tu ne devrais pas parler de ça » » relate la chanteuse, devant des chroniqueurs qui n’en croyaient pas leurs oreilles. Romane a répondu : “Si, justement. Ça arrive à plein de gens, et aujourd’hui les langues se délient. Je suis heureuse de constater qu’on peut parler sans honte, et c’est important”.

TPMP: “Donnez-lui un micro, s’il vous plaît!”

Mais ce témoignage bouleversant et nécessaire n’a pas été le seul moment fort de la soirée. Très vite, Cyril Hanouna a entendu des cris : “Accordez-nous deux minutes Cyril !” L’animateur vedette a aussitôt répondu : “Qu’est-ce qu’il ce passe ? Attendez, s’il vous plaît ! Il y a un petit incident !” Cyril Hanouna fait signe à la sécurité mais il interpelle aussi l’un des manifestants : “Laissez, laissez, laissez ! Qu’est-ce qu’il se passe, monsieur ? Donnez-lui un micro, s’il vous plaît!”

TPMP: Le silence est revenu et l’un des manifestants a pris la parole. Il était habillé en chemise blanche et cravate, apparaître à l’écran. “Merci… On n’est pas venus là juste pour faire du scandale, ou pour faire du spectacle… Nous sommes des maîtres-d’hôtel, nous représentons les précaires, les “extras””, lance-t-il. Cyril Hanouna a tenté ensuite d’expliquer pourquoi le service de sécurité a été brutal : “vous comprenez, en ce moment c’est compliqué, on est en alerte au niveau sécurité, donc le service fait malheureusement son travail, ils ont paniqué, et si vous parveniez à moi, ça pourrait retomber sur eux”.

Pour finir, l’animateur a promis de les inviter prochainement pour revenir sur leurs revendications.