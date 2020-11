Enrico Macias au plus mal, de nouveaux ennuis, une terrible menace en Tunisie pendant sa convalescence

Décidément 2020 est une année à marquer d’une pierre noire pour Enrico Macias. Depuis janvier, les ennuis s’enchaînent pour le célèbre chanteur. À ce jour, l’artiste prendrait du repos dans un hôtel tunisien. Pourtant, sa situation semble très compliquée. En effet, à chaque instant, il risque de connaître des problèmes sur le territoire.



Enrico Macias , retour sur une cascade d’ennuis

Problèmes financiers, malade … et inquiété par des militants tunisiens



De toute évidence, Enrico Macias a du mal à connaître le répit cette année. Déjà en janvier, le célèbre interprète connaît une grande déconvenue. Depuis plusieurs années, Enrico Macias se bat devant les tribunaux. Dans une affaire qui l’oppose à une banque islandaise, les juges ont pris leur décision. Et le verdict n’est pas clément pour l’artiste. Puisqu’il a perdu sa bataille juridique contre la banque Landbanki qui lui réclame une véritable fortune. Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là pour lui. Car sa santé reste également un sujet d’inquiétude. Tout comme un grand nombre de Français, Enrico Macias redoute d’être victime de la covid. Malheureusement à l’âge de 81 ans, les résultats des médecins sont sans appel. En effet, il est testé positif.



Même si aujourd’hui, il semble remis sur pied, il n’est pas encore au sommet de sa forme. Aussi, afin de reprendre des forces, Enrico Macias prend quelques jours de repos dans un établissement hôtelier dans lequel il a ses habitudes. Pourtant, sa présence en Tunisie semble déranger des organisations politiques locales. En effet, certains Tunisiens lui reprochent certaines de ses prises de position. Notamment à cause de son soutien à Israël, il ne semble plus être le bienvenu dans le pays du Maghreb. Plusieurs opposants à sa présence réclament même au gouvernement tunisien de réagir.



Une spirale infernale



Dans le quotidien la France dimanche, les journalistes évoquent le sujet. Selon leur enquête, la présence d’Enrico Macias sur l’île de Kerkennah provoque une vive contestation de la part de diverses organisations ou associations. Encore fragilisé par la maladie, cette nouvelle ne devrait donc pas réjouir le chanteur et comédien. Car de toute évidence, les derniers mois ont déjà été très difficiles. Pire, Enrico Macias a vraiment eu très peur pour sa vie. ” Pendant plusieurs semaines, je me suis demandé si je pourrais rechanter un jour “. Pourtant, la série de ses ennuis ne s’arrête pas là. Comme Enrico Macias le confie au magazine belge Le Soir Mag, le chanteur a connu d’autres contrariétés.



Car à la fin du premier confinement, il se blesse lourdement. ” J’ai commencé à sortir de chez moi (…) mais j’ai raté une marche sur un trottoir. Je suis tombé lourdement et je me suis cassé le col du fémur “. Après tous ces ennuis, le fait de se retrouver en Tunisie ressemble donc à une véritable bouffée d’oxygène pour lui. Comme il l’explique au journaliste, retrouver le soleil du Maghreb est même un véritable soulagement. Durant ce séjour, Enrico Macias profite de la mer et de la piscine. Comme il le relate, le soleil et le ciel bleu lui remontent le moral. Dès lors, cette dernière polémique sur sa présence en Tunisie ressemble à une autre mauvaise nouvelle. Néanmoins, Enrico Macias est aujourd’hui remis de ses ennuis de santé. Et ça bien évidemment cela reste le plus important pour lui.