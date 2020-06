Enrico Macias au plus mal, hospitalisé d’urgence après être tombé au sol en pleine rue

Enrico Macias à 81 ans. Et à son âge, les chutes peuvent être soudaines et dramatiques. D’après le magazine France Dimanche, le chanteur s’est fait conduire à l’hôpital de tout urgence alors qu’il venait de tomber. Il se trouvait au sol à peu de distance de chez lui.

Enrico Macias tombe au sol en pleine rue, les secours l’emmènent aux urgences

Enrico Macias venait tout juste d’en finir avec le COVID-19. Le chanteur ne se doutait pas que le sort allait s’acharner sur lui de la sorte. Après plusieurs semaines à se battre contre la maladie, voilà que le 28 mai il tombe au sol en sortant de chez lui. Il habite à Paris et à très peu de distance de son domicile, il se retrouve allongé par terre. C’est dans le numéro du 5 juin de France Dimanche que la magazine explique la situation. Apparement, si le chanteur se voit conduit à l’hôpital c’est parce qu’il aurait été incapable de se relever. Pourtant, les journalistes indiquent également qu’il n’avait pas perdu connaissance après sa chute. C’est déjà un premier élément qui pourra rassurer un tant soit peu les fans de Enrico Macias. Mais tout le monde ne peut que s’inquiéter de savoir qu’une telle chose vient de lui arriver.

Installé à Paris en compagnie de son petit-fils Simon, Enrico Macias a pu compter sur lui pour appeler de l’aide. Les urgences de l’hôpital le plus proche ont alors pu prendre rapidement en charge le chanteur. Et le verdict est tombé pour expliquer que Enrico Macias n’ait pas pu se relever. D’après les informations délivrées par France Dimanche, Enrico Macias souffrait d’une fracture du col du fémur à la suite de sa chute. Ce sont une douleur intense et une grande angoisse que le chanteur a du ressentir. En effet, à la suite de ce diagnostique, Enrico Macias a alors du se faire opérer rapidement par l’hôpital qui l’examinait. Mais tout s’est bien passé pour le chanteur.

Tout s’est bien déroulé pour le chanteur mais des mois entiers seront nécessaires avant qu’il retrouve une démarche naturelle

Enrico Macias est à présent munie d’une prothèse de hanche. Et bien qu’il ne soit pas encore sorti d’affaire, il peut déjà se réjouir que l’opération se soit bien déroulée. En effet, le chanteur entame à présent de longs mois de rééducation. Il faut espérer qu’avec du repos et de la motivation pour ses exercices, Enrico Macias puisse remarcher normalement relativement rapidement. C’est un coup dur pour le chanteur car il venait de guérir du COVID-19 selon France Dimanche.

Le grand-père de Simon pourra néanmoins remercier sa réactivité pour avoir appeler les secours. Il arrive malheureusement souvent que des personnes âgées chutent sans que personne ne puisse leur venir en aide. En effet, la fracture du col du fémur est une blessure répandue lorsque l’on passe un certain âge. Mais évidement, il aurait été plus agréable pour Enrico Macias de ne pas avoir à connaître cette douleur. De plus, une opération n’est jamais à prendre à la légère.