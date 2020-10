Enrico Macias: en grande détresse, très mal, hospitalisé, il prend la décision radicale de quitter la France

En mai 2020, le chanteur Enrico Macias avait subi d’une chute tragique, à Paris, dans le quartier des Grands Boulevards. Hospitalisé durant plusieurs semaines, il révèle avoir traversé une période de terrible souffrance. Il a même pris la décision de quitter la France.

L’année 2020 a été véritablement terrible pour le chanteur oriental Enrico Macias. Comme l’avait indiqué le magazine people France Dimanche, le chanteur a été positif au Covid-19. Au début, il n’avait pas eu de fièvre ni les symptômes particuliers liés à ce virus mais en revanche il avait ressenti des douleurs très fortes au niveau du ventre. Il croyait avoir surmonter cette épreuve une fois rétabli mais ce ne fut pas le cas.

Une chute terrible à Paris

Tandis qu’il se balladait dans le quartier des Grands Boulevards, le 28 mai 2020, le chanteur pied-noir a été victime d’une énorme chute. Avec sa faiblesse musculaire, et frappé d’un vertige, il est tombé sur le trottoir, en hurlant. Heureusement, il a été rapidement été secouru. Le SAMU a vite remarqué que le col du fémur était cassé. Suite à ça, il a subi une opération très rapide dans le but de remplacer l’articulation de la hanche par une prothèse. Par la suite, il a été placé dans un lieu de rééducation pour se rétablir de ce terrible accident. Ce séjour à l’hôpital fut aussi très douloureux pour l’interprète de la chanson « enfants de tous pays ».

Enrico Macias a décidé de quitter l’hexagone

A cause de la pandémie de Covid-19, le chanteur a été totalement isolé pendant sa rééducation. Une situation très douloureuse pour le comédien que l’on a vu dans la série « Family Business ». Enrico Macias a indiqué au Soir Mag: « je remercie la Providence. J’aurais pu finir paralyser ou même disparaître ». Il a donné des détails de cette épreuve. « Ces 60 ont été terribles à vivre. Je dormais énormément, mais mal, car on me réveillait tôt le matin pour les soins. Pour être franc, j’ai aussi vécu des moments de grosse déprime. »

Enrico Macias en convalescence en Tunisie

Mais, cette séquence triste est maintenant du passé pour Enrico Macias. Une des raisons de cette amélioration vient du fait qu’il ait quitté la France. En effet, l’octogénaire a décidé d’aller se reposer en Tunisie. « J’avais une chambre vue mer, je marchais dans la piscine quotidiennement durant des heures. J’ai même pu aller régulièrement à la plage profiter d’un ciel toujours bleu et du soleil. Cela m’a remis d’aplomb et j’ai enfin retrouvé le moral », révèle-t-il. Une bouffée d’oxygène qui lui a tout simplement sauvé la vie. Enrico Macias reste un chanteur très populaire en France. On lui doit de nombreux tubes. C’est un homme de scène qui compte de nombreux fans comme Nicolas Sarkozy. Ces dernières années, il a multiplié les concerts. L’artiste reste aussi un guitariste hors pair, il aime mettre en avant la musique arabo-andalouse.