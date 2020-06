Enrico Macias hospitalisé « très mal, il ne va pas bien du tout »: son manager donne des infos

Après une chute dans la rue, Enrico Macias, 81 ans, a été opéré car il souffre d’une fracture.

Le 28 mai dernier, le chanteur pied-noir Enrico Macias a fait une chute dans la rue à Paris. Il se baladait dans le quartier des Grands Boulevard où il réside. Selon le magazine France Dimanche, l’homme était encore conscient après cette mésaventure, mais son état imposait une hospitalisation rapide. L’interprète de « j’ai quitté mon pays » s’est fracturé le col du fémur, d’où l’obligation d’être pris en charge rapidement à l’hôpital. Il y a été emmené par les secours.

« Il ne va pas bien »

L’impresario historique du chanteur, Jean-Claude Ghrenassia a répondu aux questions de Télé Loisirs. « Pour le moment, il ne va pas bien. Il sort d’une opération, il lui faudra un peu de temps avant de refaire surface », a indiqué l’ami d’Enrico Macias, et d’enchainer : « Il va faire de la rééducation. Ça ira bien dans un mois ». Il faut dire que cette opération a nécessité une anesthésie générale, ce qui n’est pas anodin. D’après France Dimanche, on lui aurait « remplacé totalement l’articulation de la hanche » par une prothèse.

Voir cette publication sur Instagram #soleildemonpays à #yerres Une publication partagée par Enrico Macias (@enricofficiel) le 6 Avril 2019 à 2 :10 PDT

Le chanteur infecté par le Covid-19

Le chanteur enchaîne les pépins de santé. En effet, en mai dernier, il avait contracté le Covid-19. Une grosse source d’inquiétude pour le chanteur qui n’est plus tout jeune. Il n’a pas eu de fièvre et n’a pas toussé en revanche il a eu de grosses douleurs abdominales. Il n’a pas été hospitalisé pour le Coronavirus. Il a tout de même eu l’occasion de remercier les médecins. En 2015 suite à une triple fracture du bras droit après une mauvaise chute dans sa salle de bain, il a déjà dû être opéré. Une véritable série noire pour le chanteur qui a aussi eu des problèmes financiers suite à des placements financiers qui se sont révélés peu judicieux. En 2008, c’était sa femme Suzy qui décédait. Encore aujourd’hui, il a eu beaucoup de mal à faire son deuil. Ils étaient très liés.

Voir cette publication sur Instagram Un rayon de soleil c’est un cadeau du ciel…☀️🎶 Une publication partagée par Enrico Macias (@enricofficiel) le 28 Févr. 2019 à 8 :22 PST

Des concerts bientôt reportés ?

Ces dernières années, le chanteur continue d’être très actif et de sortir régulièrement des albums. Il programme aussi très régulièrement des concerts. Plusieurs dates sont d’ailleurs prévues à partir du mois de novembre. Une première date pour cette nouvelle tournée est prévue à la Grande Motte, dans le Sud de la France. Des dates sont aussi planifiées dans la mythique salle de concert de l’Olympia au début de l’année 2021 (8-10 janvier). Il n’y aura que deux options pour le chanteur octogénaire : se remettre vite ou alors décaler les dates de ses concerts. Un choix compliqué. L’homme est passionné par la scène et chanter devant un public. Ses fans sont toujours au rendez-vous-même avec les années qui passent. Il faut dire que le chanteur a vendu des millions de disques et possède de nombreux tubes à son actif.