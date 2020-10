Enrico Macias: Marine Le Pen très énervée lui envoie un violent tacle !

Enrico Macias est un des monstres sacrés de la chanson française. À 81 ans et après plusieurs dizaines d’albums à succès, le chanteur ne craint pas de donner son opinion sur la politique. En effet, il est opposé à l’extreme droite depuis toujours car elle est ouvertement contre les immigrations. De plus, elle s’illustre régulièrement par des propos condamnables, tour à tour racistes, xénophobes et antisémites. Or, Enrico Macias est un français d’origine juive algérienne. Il avoue donc volontiers être prêt à quitter la France si Marine Le Pen est élue Présidente de la République. Des propos qui sont arrivées aux oreilles de la fille de Jean-Marie Le Pen qui va rétorquer que cela donne alors une raison de plus de voter pour elle. Voici les détails de cette polémique qui revient sur dans l’actualité mais qui ne date pas d’hier.

Enrico Macias, chanteur, acteur, musicien et compositeur, un homme engagé

Enrico Macias n’a jamais caché ses origines. Au contraire, il les revendique dans ses chansons. Bien qu’il ne soit pas pour autant un chanteur dit engagé, il l’est dans sa vie quotidienne. En effet, malgré refuser les étiquettes de gauche ou de droite, le chanteur a affirmé son soutien à de nombreux candidats aux élections nationales ou régionales. Enrico Macias soutenait ainsi ouvertement François Mitterrand lors des élections présidentielles de 1981 et de 1988. Ensuite, il soutenait Bernard Tapie pour les élections régionales en Provence. Puis, il s’est affiché comme soutien à Nicolas Sarkozy en 2007 et le renouvèle en 2012. Enrico Macias a donc souvent donné son opinion en politique. Et c’est le 11 octobre dernier qu’il brille encore par son engagement. En effet, il déclare lors d’une émission de radio qu’il est prêt à quitter la France si Marine Le Pen remporte les élections présidentielles de 2022.

Des propos qui vont déranger la députée du Rassemblement National

La chanteur était l’invité de l’émission Les Enfants de la République sur Radio J. Les journalistes ont questionné Enrico Macias sur la candidature de Marine Le Pen, évoquant les scores de plus en plus importants de son parti. Et sans surprises, il ne désire pas la voir remporter les élections présidentielles. En effet, il ne saurait tolérer être gouverné par une Présidente qui met à mal le lien social qui unit les Français. Surtout en vertu de leurs origines ou de leurs appartenances religieuses. Mais plutôt que de lutter pour préserver ce lien et défendre les valeurs de laïcité et de tolérance, Enrico Macias partira. En effet, il a 81 ans et n’a plus la force nécessaire à ce genre de combat. Pour sa tranquillité d’esprit, il choisira de quitter la France.

La chanteur quittera la France si Marie Le Pen est élue Présidente

Enrico Macias ne sait pas où il élira domicile si il doit laisser la France aux mains de l’extrême droite. Il imagine évidemment que les juifs sont destinés à se rendre en Terre Sainte. Mais bien qu’il s’imagine résider en Israël, il rappelle qu’il ne serait pas prêt à s’y rendre par contrainte. Ce n’est pas la première fois que le chanteur évoque le fait de quitter la France si elle est gouvernée par Marine Le Pen. En 2016 déjà il déclarait qu’il déménagerait pour la Suisse, la Corse notamment. Ses propos avaient amusé ses fans et ses détracteurs car la Corse est un territoire français bien qu’animée par des volontés d’indépendances.

Sa réaction ne se fait pas attendre

En 2016 comme en 2020, Marine Le Pen a eu vent des propos du chanteur. Sur son compte Twitter, elle va réagir aux propos d’Enrico Macias et affirmer qu’il s’agit d’une raison de plus de voter pour elle. Parmi les internautes qui réagiront à son message, deux camps se font face. D’un côté des fans d’Enrico Macias qui sont outrés. Tandis que de l’autre, des sympathisants du Rassemblement National applaudissent. Finalement, ce sont des disputes qui n’ont pas vraiment de place dans un débat politique. Après tout, le sentiment du chanteur n’engage que lui et il n’a jamais caché ses opinions. Alors que la députée tente d’en profiter pour faire parler d’elle plutôt que de rester dans la sphère politique.

Le débat politique n’est pas le but d’Enrico Macias

À seulement deux ans des élections présidentielles, qui sait quelles surprises nous attendent encore. Les candidats s’échauffent pour 2022 et Marine Le Pen imagine déjà faire partie des finalistes à des élections. En effet, elle s’était retrouvée au second tour en 2012 et en 2017 et ses scores augmentaient. En 2012, elle cumulait 17,9% des suffrages exprimés contre 21,3% en 2017. Alors, en 2022, Marine Le Pen compte bien faire partie des candidats finalistes si elle n’est pas élue à la majorité dès le premier tour. Enrico Macias ferait alors directement ses valises, attendant les résultats du décompte des voix. Car il est impossible pour lui de rester en France si elle remporte les élections.

Enfin, pour donner des nouvelles d’Enrico Macias, il faut savoir que cette année n’a pas été de tout repos pour le chanteur. Atteint par le virus responsable de la crise sanitaire, il a mis du temps à se remettre sur pieds. Puis au mois de juin, il faisait une malheureuse chute qui lui causa une fracture du col du fémur. Suite à son opération du 5 juin dernier, Enrico Macias est sorti d’affaire. Ses fans peuvent le retrouver sur Instagram et dans la série Family Business sur Netflix notamment. Malgré ses 81 ans, il n’a pas fini de faire chanter sa guitare et de divertir ses fans.