Enrico Macias: terrible nouvelle, Stoïque face à la mort, depuis la mort de sa femme

Enrico Macias livre sa vérité par rapport à la mort. En effet, il dit avoir une vision de la mort bien différente aujourd’hui, il n’a plus peur, il sait que la vie est prêtée et qu’il devra la rendre…. Lui qui a vu sa femme mourir deux fois dans ses bras, elle avait arrêté de respirer, son cœur s’était éteint il l’a pris dans ses bras, elle a eu un dernier sursaut. Depuis ce jour, il y a maintenant 12 ans, où l’amour de sa vie, Suzy décédait, il voit sa propre disparition comme une évidence qui ne l’angoisse plus du tout.

« Je sais que c’est entre les mains de Dieu et quand ça devra arriver, ça arrivera, aussi je pense que chacun de nous a une étincelle divine, et à la mort, cette âme revient à Dieu, il nous la reprend ». Des propos qu’il tenait au journaliste de France Dimanche, ce 27 mars dernier, lors d’une interview accordée au journal.

Mais si ce n’est pas une issue fatale qui est venue frapper à sa porte, c’est quand même bien la maladie qui l’a touché ces dernières semaines, Enrico Macias a été diagnostiqué positif au virus du covid-19, mais apparemment dans une version atypique. En effet dans une conférence par écrans interposés du vendredi 8 mai, le chanteur confiait à l’équipe de « L’heure des pros » avoir été touché par la pandémie:

« J ai attrapé ce fameux covid-19, j’ai eu des symptômes qui ne correspondaient pas à tout ce qu’on disait. Je n’ai pas eu de fièvre, je ne toussais pas, mais j’ai eu des douleurs abdominales terribles. Heureusement, je n’ai pas été hospitalisé » et d’expliquer » j’ai fait une IRM des poumons (…) On m’a donné un traitement d’antibiotiques dont j’ai oublié le nom. Heureusement, c’est parti après, j’ai refait une prise de sang et tout allait bien ». L’homme de 80 ans, semble aujourd’hui se porter beaucoup mieux et se repose, confiné chez lui en compagnie de son petit-fils.

Si en France près de 26 000 personnes sont décédées du covid-19, il y a encore à ce jour plus de 30 000 personnes dans les services de soins intensifs et cette maladie ne fait pas la distinction entre jeunes ou vieux, riches ou pauvres, connus ou inconnus, et d’ailleurs plusieurs autres célébrités ont été touchées par la maladie, à des degrés divers. On pense notamment à Patrick Bruel, Patrick Chesnais, Michel Boujenah, le footballeur Blaise Matuidi, le maire de Nice Christian Estrosi ou encore le prince Albert de Monaco, qui ont tous été positifs et en sont guéris à ce jour.

Mais d’autres n’ont pas eu cette chance comme l’ex-président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf, le musicien Manu Dibango qui, eux, ont malheureusement succombé. Quant à Christophe, l’interprète des « Mots bleus », sa famille et ses proches n’ont jamais confirmé si c’était bien de cette maladie que le chanteur était décédé. Pour Enrico Macias, bien que ce terrible virus ait quand même réussi à l’affaiblir, celui qui dit ne plus avoir peur de la mort, n’a pas eu à mener ce combat.

Mais une autre bataille, l’interprète « Des filles de mon pays », est en train de la mener depuis des années et si celle-ci ne menace, en tout cas pas directement sa santé, c’est néanmoins tout son patrimoine que Enrico Macias risque de perdre.

Dans une affaire qui l’oppose à une banque Islandaise, lui est réclamé plus de trente millions d’euros devant la justice, mais le chanteur certain de son bon droit a décidé de se battre comme un lion pour protéger le seul bien qu’il lui reste: une maison acquise il y a longtemps dans le Sud de la France.

L’histoire remonte à quelques années, Enrico Macias effectuait une transaction financière avec une banque de Reykjavik qui lors de la crise financière de 2008 a été contrainte de déposer le bilan. En 2014, il était assigné devant le tribunal du Luxembourg par l’une des filiales de la banque Islandaise qui lui réclame alors le remboursement des 30 millions d’euros, procès dans lequel il se verra finalement condamné. Le chanteur s’insurge et crie à l’escroquerie et dépose une plainte dans ce sens.

À ce jour, plusieurs pourvois en appel sont encore d’actualité, et on ne connaît pas encore l’issue dans ce dossier, toujours dans les mains des tribunaux depuis presque une décennie. »Cela fait dix ans que je vis avec la peur au ventre de perdre mon seul bien. J’ai sué pour l’avoir. J’ai travaillé près de cinquante ans pour obtenir ce privilège d’avoir une belle propriété” confie-t-il, tout en affirmant qu’on lui avait menti, qu’on l’avait trahi.

C’est l’année où il investit de l’argent dans cette institution bancaire, qu’il est touché par le décès brutal de son épouse avec qui il partageait sa vie depuis plus de 40 ans. 2008 fût réellement une année noire pour la star venue des quartiers pauvres de Constantine. Bien décidé à se battre, il continue à mener de front son combat face à la justice dont il espère bien triompher et poursuit sa carrière de chanteur, et aussi d’acteur.

Car le cinéma et la télévision ne sont pas une première pour « Le petit Enrico« , surnom donné par des amis manouches lorsqu’il était plus jeune. On l’avait notamment vu dans « La vérité si je mens », réalisé par Thomas Gilou ‘ dans « Coco » avec Gad Elmaleh, ou encore « Bienvenue à Bord » avec Gérard Darmon, Franck Dubosc et Valérie Lemercier.

Son public pourra bientôt le retrouver dans une série sur Netflix, et il repartira également en tournée avec un nouveau spectacle dans lequel il reprend ses standards avec de nouvelles orchestrations plus modernes : Enrico Macias & Al Orchestro.

Gaston Ghrenassia de son vrai nom, l’enfant de l’Algérie, est bien décidé de ne pas raccrocher sa guitare aux murs de sa maison, mais de continuer à chanter aussi longtemps qu’il le pourra. Avec des titres comme » Enfants de tout pays » paru en 1963, ou encore « Les gens du Nord », Enrico Macias n’est pas prêt de s’arrêter aujourd’hui.

S’il revient sur le décès de sa femme dans cet article, il nous apprend qu’il est enfin un homme apaisé que s’il n’attend pas la mort, il ne la craint pas non plus. Dans une vision empreinte de stoïcisme, il dit et répète que depuis que sa femme est morte dans ses bras, il n’a plus peur de la mort, comme si, ce jour de 2008, c’était déjà une partie de lui qui était partie avec Suzi vers d’autres cieux où il sait un jour la revoir.